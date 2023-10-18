25 لاعباً شاركوا في أول 5 جولات من دوري المحترفين

حصل 25 لاعباً فقط من بين أندية دوري المحترفين على العلامة الكاملة، من حيث المشاركة في الجولات الخمس السابقة من بطولة الدوري، باللعب لمدة 450 دقيقة، من بين 310 لاعبين نالوا فرصة الظهور في البطولة بدقائق لعب متفاوتة، ما يؤكد أن الأجهزة الفنية ظلت تعمل على توزيع فرص اللعب، وتحضير أكبر عدد من العناصر لمشوار الموسم الطويل، بهدف تجهيز البدائل.

وضمت قائمة العناصر الأساسية، التي حافظت على حضورها في كل دقائق بطولة الدوري حتى الآن، فهد الظنحاني، فواز عوانة، ساشا أيفكوفيتش، يوسف نيكتيه ((بني ياس))، محمد الشامسي، علاء زهير، لوكاس بيمينتا ((الوحدة))، إبراهيم عيسى، محمد أحمد، بيتروس بومال ((البطائح))، أحمد شمبيه، حمدان الكمالي، أحمد جشك ((النصر))، رينان فيكتور، سعيد سليمان ((شباب الأهلي))، علي خصيف، خليفة الحمادي ((الجزيرة))، خالد السناني، اليكسيس بيريز ((الوصل))، عبدالله صالح، محمد إسماعيل ((عجمان))، عيسى أحمد، فيليب كيس ((اتحاد كلباء))، خالد عيسى ((العين))، سالم خيري ((حتا)).

تعديلات

يلاحظ أن القائمة ضمت 9 حراس مرمى، ما يؤكد أنها الخانة الأكثر استقراراً في جميع الفرق، حيث تعمل الأجهزة الفنية على منح كامل الثقة لحارس المرمى الأساسي، وتحافظ على مشاركته المستمرة في المباريات مع إبعاده أحياناً لتراجع مستواه أو غيابه بسبب الإصابة مثل التي تلك التي لحقت بالمخضرم ماجد ناصر، حارس مرمى شباب الأهلي مع بداية الموسم، والتي حرمته من المواصلة مع الفريق بعد خوض مباراتين في الجولتين الأولى والثانية.

وتعتبر ((حرارة الطقس)) في الفترة الماضية من أبرز أسباب التعديلات المستمرة في قوائم الأندية وإجراء التبديلات في الشوط الثاني، نسبة للإرهاق، الذي يتعرض له اللاعبون، ما يؤدي إلى الاستفادة من فرص التبديل بالكامل لضخ دماء جديدة تساعد في أكمال زمن المباريات بشكل أفضل، إضافة إلى تعرض اللاعبين للإصابات، والتي تكون سبباً في تبديلات اضطرارية تحرم بعض العناصر من إكمال زمن المباريات.

استبدال

من الأسباب البارزة التي حدثت في بعض المباريات استبدال عناصر مميزة في الشق الهجومي والدفع بعناصر دفاعية للمحافظة على نتيجة التقدم، أو العكس بإجراء تبديلات هجومية بإخراج مدافع أو لاعب وسط متأخر، وإشراك عنصر هجومي للضغط على الفريق المنافس والنيل من شباكه.

وينتظر أن تشهد الفترة المقبلة خاصة بعد العودة من فترة التوقف استقرار عناصر التشكيلة الأساسية في معظم الفرق بعد ارتفاع المعدل البدني ووقوف الأجهزة الفنية على أفضل العناصر من حيث الجاهزية البدنية والفنية، إضافة إلى أن تحسن الطقس قد يلغي حاجة المدربين للتعديلات المستمرة خلال شوطي اللعب.

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