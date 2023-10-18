«ميدان» يستضيف ملتقى دبي للفروسية اليوم

تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى دبي للفروسية في مضمار ميدان، صباح اليوم، حيث تجمع بين عشرات المنتجين ومقدمي الخدمات في مجال صناعة الفروسية على مستوى الدولة والمنطقة مع أهل الخيل وصانعي القرارات من الرسميين، قبل أسبوع من انطلاق موسم السباقات في الدولة.

ويقام الملتقى الذي ينظمه نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية من الساعة 9 صباحاً وحتى 6 مساء بقاعة ذا غاليري في المدرج الرئيسي لمضمار ميدان بدبي، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وهيئة الإمارات لسباق الخيل، ومركز الإمارات للفروسية، ومستشفى دبي للخيول، ومشاركة مختلف العارضين، ويضم فعاليات متنوعة، وندوات غنية المحتوى تتطرق لموضوعات تهم الساحة وأهل الخيل.

تطور

ونجح الملتقى الذي يربط بين العاملين في صناعة الفروسية، في استقطاب أعداد كبيرة من الزوار والعارضين الذين يقدمون منتجات وخدمات الفروسية تحت سقف واحد، وستشهد الدورة تطوراً كبيراً بمشاركة عدد من الخبراء الذين يشاركون خبراتهم وتجاربهم الثرية خلال المعرض المتكامل بوجود أبرز العلامات التجارية والخدمات المتعلقة بالفروسية من مختلف أرجاء العالم.

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