الشعالي والمري يمثلان جودو الإمارات في «عالمية الكاتا»

(MENAFN
- Al-Bayan)
اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو رئيس اللجنة المنظمة العليا، بعثة منتخبنا المشارك في بطولة العالم ((للكاتا)) المقامة ضمن فعاليات بطولات أبوظبي العالمية للجودو، والتي تنطلق الثلاثاء المقبل تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وتشهد البطولة المقامة بصالة جامعة السوربون في أبوظبي يومي 28 و29 الجاري، مشاركة 1730 لاعباً ولاعبة من 105 دول، وسيرأس البعثة محمد جاسم أمين السر المساعد، و الجهاز الفني الدكتور سلام خطاب، والمدرب أشرف حسين، واللاعبين محمد الشعالي وعلي المري، والإداري شعبان السيد مدير الاتحاد الفني.
من جانبه، وجه محمد بن ثعلوب الدرعي، الشكر إلى أسرة جامعة السوربون في أبوظبي على التعاون المستمر في مختلف المجالات الرياضية والخدمية، متمنياً التوفيق لمنتخب الإمارات.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN18102023000110011019ID1107267108
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.