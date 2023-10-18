الشعالي والمري يمثلان جودو الإمارات في «عالمية الكاتا»

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو رئيس اللجنة المنظمة العليا، بعثة منتخبنا المشارك في بطولة العالم ((للكاتا)) المقامة ضمن فعاليات بطولات أبوظبي العالمية للجودو، والتي تنطلق الثلاثاء المقبل تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وتشهد البطولة المقامة بصالة جامعة السوربون في أبوظبي يومي 28 و29 الجاري، مشاركة 1730 لاعباً ولاعبة من 105 دول، وسيرأس البعثة محمد جاسم أمين السر المساعد، و الجهاز الفني الدكتور سلام خطاب، والمدرب أشرف حسين، واللاعبين محمد الشعالي وعلي المري، والإداري شعبان السيد مدير الاتحاد الفني.

من جانبه، وجه محمد بن ثعلوب الدرعي، الشكر إلى أسرة جامعة السوربون في أبوظبي على التعاون المستمر في مختلف المجالات الرياضية والخدمية، متمنياً التوفيق لمنتخب الإمارات.

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