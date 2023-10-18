الروسي محمدوف بطل النسخة 45 من «دولية محاربي الإمارات»

(MENAFN
- Al-Bayan)
توج الروسي عمرو محمدوف بلقب النزال الرئيسي من النسخة الـ 45 لبطولة ((محاربي الإمارات)) للفنون القتالية المختلطة، أول من أمس، في نادي الجزيرة بأبوظبي، وجاء الفوز على حساب الأوزبكي جاكو جير جوماييف عن طريق الإخضاع في الجولة الأولى، ضمن ((الوزن الخفيف)).
توج الفائزين الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، بحضور الشيخ حمدان بن خليفة بن حمدان آل نهيان، وعبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومحمد بن دلموج الظاهري رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الإمارات للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للفنون القتالية المختلطة، وصالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، وسهيل العريفي ( مجلس أبوظبي الرياضي).
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