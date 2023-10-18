الروسي محمدوف بطل النسخة 45 من «دولية محاربي الإمارات»

توج الروسي عمرو محمدوف بلقب النزال الرئيسي من النسخة الـ 45 لبطولة ((محاربي الإمارات)) للفنون القتالية المختلطة، أول من أمس، في نادي الجزيرة بأبوظبي، وجاء الفوز على حساب الأوزبكي جاكو جير جوماييف عن طريق الإخضاع في الجولة الأولى، ضمن ((الوزن الخفيف)).

توج الفائزين الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، بحضور الشيخ حمدان بن خليفة بن حمدان آل نهيان، وعبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومحمد بن دلموج الظاهري رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الإمارات للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للفنون القتالية المختلطة، وصالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، وسهيل العريفي ( مجلس أبوظبي الرياضي).

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