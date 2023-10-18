«البارالمبية الآسيوية».. العرياني مرشح بقوة لخطف أضواء «الرماية»

أكدت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية في هانجتشو بالصين، أن نجم منتخب الإمارات للرماية عبد الله سلطان العرياني هو المرشح الأول لخطف الأضواء في منافسات الرماية بالدورة.

وتقام منافسات الرماية في الدورة على مدار 5 أيام خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري ويشارك فيها 101 رام من 17 دولة، وتتضمن 17 مسابقة تقام منافساتها في مركز فويانج بينهو الرياضي بهانجتشو.

وتشارك الإمارات بـ 10 رماة وراميات في منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية هم: عبد الله سلطان العرياني، وعبد الله سيف العرياني، وعبيد الدهماني، وياسر الدرعي، وسيف الظاهري، وعبد الله الأحبابي، وسيف النعيمي، وعائشة الشامسي، وعائشة المهيري ومنى حسن.

تقرير

وأصدرت اللجنة المنظمة تقريراً عن الوجوه الجديدة التي تتطلع إلى تحقيق إنجازات خلال منافسات الرماية في الدورة، على مدار 5 أيام، وأشارت إلى أن الهيمنة المتوقعة من المنتظر أن تكون لرماة الصين وكوريا، إلا أنهم سيصطدمون بعدد من الرماة أصحاب الخبرة والإنجازات يتقدمهم الرامي الإماراتي عبد الله سلطان العرياني صاحب الإنجازات الكبيرة على المستويين الدولي والآسيوي، خاصة في سباق البندقية الهوائية 10 أمتار للرجال R1.

واعتبرت أن العرياني سيكون المرشح الأوفر حظاً للفوز بمسابقة البندقية 50 متراً فئة R7 في 3 أوضاع والتي حصل من خلالها أيضاً على الميدالية الذهبية في الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

شكر

من ناحيته، عبر عبد الله سلطان العرياني عن شكره للجنة المنظمة للدورة باعتباره أحد أبرز المرشحين للمنافسة على الميداليات في الدورة.

وقال العرياني: ((أشكر اللجنة المنظمة على هذه الثقة وترشيحي للمنافسة على نيل الميداليات في المسابقات، سأبذل قصارى جهدي كي أرفع علم الإمارات وأحقق المزيد من الانتصارات لرياضة الرماية في الدولة، خاصة بعد فترة الإعداد التي أقيمت قبل السفر إلى الصين)).

وحقق العرياني العديد من الإنجازات الدولية في مسيرته كانت أبرزها إحراز الميدالية الذهبية في أولمبياد ((لندن 2012)) وذهبية أولمبياد ((طوكيو 2020)) وثلاث ميداليات فضية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وتوقع العرياني أن تشهد مسابقات الرماية منافسة قوية بين جميع المنافسين، خاصة أن رماة آسيا يسيطرون على جميع الألقاب في جميع المنافسات الدولية، علاوة على أن هذه الدورة تعد محطة تأهيلية رئيسية إلى دورة الألعاب الأولمبية ((باريس 2024)).

وأضاف: ((قوة المنافسة في آسيا تجعل معظم بطولاته ذات مستوى عالمي وليست مجرد منافسة قارية)).. وتمنى أن يكون عند حسن الظن به ويوفق في تحقيق طموحات الإمارات به، والأمر نفسه على جميع زملائه المشاركين في منافسات الدورة، سواء في الرماية أو غيرها، مشيراً إلى أن كل الشواهد تدل على أنها ستكون واحدة من أفضل الدورات الآسيوية من حيث قوة المنافسة واحترافية التنظيم.

تكريم

على صعيد متصل، سيتم اليوم رفع علم الإمارات داخل قرية الرياضيين مقر إقامة الوفود المشاركين في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الرابعة التي تستضيفها هانجتشو خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري.

وفي سياق متصل أعلنت اللجنة المنظمة عن وصول شعلة الدورة إلى مدينة هانجتشو اليوم بعد انطلاقها من مدينة جوانزو بمقاطعة قوانجدونج بجنوب الصين 12 الجاري تكريماً للمدينة التي كانت قد استضافت دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية الافتتاحية عام 2010.

ويشارك في مسار الشعلة 600 حامل لها من بينهم 51 لاعباً من 41 دولة مشاركة في البطولة من بينهم لاعبا الإمارات أحمد نواد ومحمد يوسف ممثلا منتخبنا الوطني لألعاب القوى.

وتضم رحلة التتابع للشعلة 228 امرأة و372 رجلاً من حاملي الشعلة، أصغرهم يبلغ 14 عاماً وأكبرهم 73 عاماً، وتبلغ مسافة التتابع 235 كيلومتراً، ويربط بين بحيرة تشيانداو ونهر شينان ونهر فوشون ونهر تشيانتانج من الغرب إلى الشرق.

وأدى لاعبو منتخباتنا الوطنية للقوس والسهم والرماية تدريباتهم على صالة المركز الرياضي بفويانج، فيما أدى لاعبو ألعاب القوى تدريباتهم على مضمار هوانج لونج الرياضي بهانجتشو.

وأدى لاعبو الدراجات تدريباتهم على مضمار شونان جي شو، ورفعات القوى على مركز شياو شان، وأخيراً الريشة الطائرة على مركز بينجيان والتي ستدشن منافسات بعثة الإمارات اعتباراً من 20 الجاري.

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