أول إماراتي في نزالات «يو إف سي» العالمية... محمد يحيى لـ«البيان»: جاهز للنزال ورفع علم بلادي عالياً

أعلن محمد يحيى بطل الإمارات في الفنون القتالية المختلطة جاهزيته للظهور الأول، والتاريخي في الحدث العالمي ((يو إف سي 294))، والذي يقام بعد غد السبت، ضمن فعاليات ((أسبوع أبوظبي للتحدي)) في الاتحاد آرينا، بجزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي.

وثمن محمد يحيى بطل الإمارات دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للرياضة ولأبنائه من الرياضيين، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والقيادات الرشيدة على تقديم كل سبل الدعم والاهتمام، للارتقاء بالرياضة الإماراتية، وتحفيزهم على رفع علم الدولة عالياً في مختلف المحافل الرياضية، مشدداً على أنه لولا هذا الدعم لما وصل إلى هذه المرحلة، والمستوى المتقدم، الذي يؤهله للوجود، ضمن أفضل نجوم العالم في الفنون القتالية المختلطة.

كما وجه الشكر إلى عبد المنعم الهاشمي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو لدعمه المستمر، وتوفير كل عوامل النجاح، مشيراً إلى أن الفنون القتالية المختلطة تحظى باهتمام كبير في الإمارات، وتتطور بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، والوجود في يو إف سي مجرد بداية للوصول إلى منصات التتويج مستقبلاً.

موعد

وسيكون البطل محمد يحيى على موعد مع التاريخ كونه أول إماراتي يشارك في نزالات ((يو إف سي 294)) العالمية، إذ يواجه البطل الأمريكي تريفور بيك، ضمن النزالات التي تشهد المواجهة الرئيسية، التي تجمع بين بطل يو إف سي للوزن الخفيف الروسي إسلام ماخاتشيف ضد بطل وزن الريشة الحالي الأسترالي الكسندر فولكانوفسكي.

وقال يحيى في تصريح خاص لـ((البيان)): ((أنا في جاهزية تامة لخوض النزال أمام الأمريكي تريفور بيك، فقد بدأت الاستعداد للمشاركة في الحدث الضخم،منذ فترة طويلة بدأت في يناير من العام الحالي، وخضعت لتدريبات مكثفة على يد مجموعة من أفضل المدربين العالميين في الفنون القتالية المختلطة، عبر معسكر لمدة شهرين في تايلاند، ثم العودة لاستكمال التحضيرات داخل الدولة، بعد تأكد المشاركة في الحدث العالمي)).

فخر

وأضاف: ((فخور بتمثيل الإمارات في حدث يو إف سي كوني أول إماراتي في أعلى مستوى من نزالات الفنون القتالية المختلطة، فقد كان الظهور على مسرح ((يو إف سي 294)) حلمي منذ الصغر، والذي أصبح حقيقة، خصوصاً بعدما حققت العديد من الألقاب سواء في الإمارات أو كوني بطلاً للعرب، وأتطلع لأن تكون هذه المرحلة بداية للوصول إلى منصات التتويج، وأن أصبح بطلاً للعالم)).

وعن النزال مع تريفور قال: بالتأكيد أخوض نزالاً أمام خصم قوي، اعتدت على عدم الاستهانة بأي منافس، ولكني أسعى للفوز في الجولة الأولى، خصوصاً أني هنا للدفاع عن اسم الإمارات، لدي الثقة بتقديم الأداء المشرف، الذي يؤهلني لتحقيق أول فوز على ساحة ((يو إف سي 294))، وكشف محمد يحيى عن أن تعرضه لعدد من الإصابات على مدار السنوات الماضية كان من أصعب المحطات في مسيرته مع الفنون القتالية المختلطة.

مشاركة

وشدد على أهمية خوض المشاركة في يو إف سي لأول مرة على أرض الدولة، مما يمنحه الكثير من الدعم الجماهيري، وقال: ((بلا شك اللعب في الاتحاد آرينا، وبين الجماهير الإماراتية يساعدني كثيراً، ويشكل دعماً كبيراً بالنسبة لي)).

يذكر أن محمد يحيى البالغ من العمر 29 عاماً بدأ مشواره مع الرياضات القتالية بعمر الـ 14، وكونه مقاتلاً محترفاً منذ عام 2014، ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والعربي، وتوج بلقب النسخة العربية من بطولة ((محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة)) في الوزن الخفيف ثلاث مرات، حيث احتفظ باللقب لمرتين على التوالي، آخرها في فبراير الماضي، عندما تغلب على سهيل الطاهري.

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