«المواي تاي» جاهز لـ«الألعاب العالمية القتالية- الرياض 2023»

أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج عن مشاركة منتخبنا الوطني في منافسات دورة الألعاب العالمية القتالية

((الرياض 2023))، التي تحتضنها المملكة العربية السعودية الشقيقة في جامعة الملك سعود، خلال الفترة من 20 حتى 30 الجاري، وتنطلق البطولة بحفل الافتتاح 19 الجاري، ومن ثم انطلاق المنافسات على مدار 10 أيام، وتضم 16 مسابقة رياضية قتالية هي: ((الأيكيدو، الملاكمة، الجودو، الجوجيتسو، الكاراتيه، الكندو، الملاكمة، الركل، المواي تاي، السامبو، السافات، السومو، التايكوندو، المصارعة، الووشو، المبارزة)).

80 دولة

كما تشهد البطولة مشاركة 2500 رياضي وإداري، يمثلون أكثر من ثمانين دولة من مختلف أنحاء العالم، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وسط مشاركة نخبة اللاعبين في الألعاب القتالية حول العالم.

وكشف اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عن قائمة منتخبنا الوطني المشارك في منافسات دورة الألعاب القتالية في الرياض، وتضم كلاً من: إلياس حبيب علي ((ذهبية بطولة العالم مرتين)) في منافسات وزن 81 كجم، ومحمد مرضي ((ذهبية بطولة العالم تحت 23 سنة)) في منافسات وزن 67 كجم، محمد التويزي في وزن 57 كجم ((ذهبية البطولة العربية)).

نتائج

ويتطلع نجوم منتخبنا الوطني إلى مواصلة النتائج الإيجابية لمواي تاي الإمارات في المحافل العالمية، وفقاً لخطط وبرامج اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، الذي يحرص على تقديم وتسخير جميع أسباب النجاح للمنتخبات الوطنية لدى مشاركاتهم في الاستحقاقات الدولية، إيماناً بدور وأهمية التحضيرات المبكرة في إعداد وتجهيز اللاعبين للمنافسات الخارجية.

ويواصل أبطال منتخبنا الوطني تحضيراتهم اليومية، ضمن المعسكر التدريبي الخارجي المقام في تايلاند، وذلك تحت إشراف عمر النعيمي المدير الفني في اتحاد اللعبة، تمهيداً للمشاركة في دورة الألعاب العالمية القتالية، التي تمثل أكبر مهرجان دولي متعدد الرياضات يجمع بين المسابقات الرياضية والفنون القتالية والاستعراضية، بجانب المؤتمرات التعليمية ويستضيفها كبار خبراء الفنون القتالية.

من جهته قال طارق محمد المهيري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: ((تمثل مشاركة منتخبنا الوطني في الدورة محطة مهمة، وإضافة عالمية جديدة في مسيرة مشاركات المنتخبات الوطنية للمواي تاي على الصعيد الدولي))، مضيفاً: ((نفخر في اتحاد الإمارات للوجود للمرة الأولى في هذا الحدث الاستثنائي والمهرجان العالمي الكبير، الذي يجمع نخبة أبطال الفنون القتالية في العالم، مؤكداً أن الاتحاد برئاسة عبدالله النيادي حريص كل الحرص على تسجيل المشاركة الناجحة في كل المحافل الدولية، انطلاقاً من النهج الوطني للاتحاد واهتمامه الكبير بتحقيق التمثيل المشرف لرياضة مواي تاي الإمارات في كبرى المحافل)).

تميز

وتابع: ((يسعى منتخبنا الوطني بلاعبيه المشاركين لمواصلة الحضور المميز والمشاركة الإيجابية، وتقديم الصورة المعهودة من قبلهم في المنافسات الكبيرة لا سيما بعد بطولة العالم في تركيا، ومن قبلها في تايلاند، موضحاً أن لاعبي المنتخب يتمتعون بخبرات مميزة وإمكانات عالية، وباتوا على قدر التحدي ومنافسة أفضل لاعبي العالم، مبيناً أن البرنامج التدريبي وأجواء المعسكر إيجابية، ومسار التحضيرات للمهرجان العالمي يتجه نحو أتم الجاهزية)).

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