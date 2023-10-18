أول تحدي مزدوج في الشرق الأوسط.. سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى يعود للإبحار من ميناء راشد



يعود سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار، المقدم من شركة بي آند أو ماريناس، إلى ميناء راشد في الفترة من 9 إلى 10 ديسمبر 2023، قبل التحدي الأكبر مع النسخة الافتتاحية من جائزة مبادلة أبوظبي للإبحار الكبير للإبحار برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، في الفترة من 13 إلى 14 يناير 2024، وفقا ما أعلنت الجائزة الكبرى للإبحار SailGP، التي تُعدّ من السلاسل الرياضية الأسرع نمواً في العالم.

الأكثر إثارة وشمولاً

من المتوقع أن يكون الموسم الرابع هو الموسم الأكثر إثارة وشمولاً في الدوري حتى الآن، حيث يعود السباق المائي الأكثر إثارة في العالم إلى دبي في محطته التالية في تقويم الأحداث.

في هذا الموسم من SailGP، ستتنافس عشرة فرق وطنية، كل منها على متن قوارب متطابقة من طراز F50، جميعها مُجهزة لسباقات عالية السرعة وعالية التقنية.

سيستضيف ميناء زايد التاريخي في أبو ظبي الحدث الافتتاحي في أبو ظبي بالشراكة مع مجموعة مبادلة للاستثمار، الشريك العالمي لسلسلة SailGP، ومجلس أبوظبي الرياضي، لنقل السلسلة إلى موقع جديد في المدينة.

السباق النهائي الأخير

السباق النهائي الأخير في سباق الجائزة الكبرى الإسباني للإبحار | الأندلس - قادش، شهد تغلب الولايات المتحدة بقيادة جيمي سبثيل على الشدائد للاحتفال بأول فوز لها في الموسم الرابع.

وشهد الحدث المليء بالأدرينالين حضور جماهيري كثيف في عطلة نهاية أسبوع مثيرة من السباقات بين الفرق الوطنية العشرة - أستراليا، كندا، روكوول الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، الإمارات جي بي آر، نيوزيلندا، إسبانيا، سويسرا والولايات المتحدة - حيث يواصلون معركتهم من أجل كأس البطولة.

لتفوز الويات المتحدة بفارق كبير، بينما تنافس فريق روكوول الدنماركي بقيادة نيكولاي سيهستيد وأستراليا بقيادة توم سلينجسبي على المركزين الثاني والثالث.

ومن المقرر أن تستمر المنافسة القوية من جميع الدول العشر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

العودة لدبي

وقال كايل لانجفورد، من فريق أستراليا SailGP: "نحن متحمسون جدًا للقدوم إلى دبي. كان المكان رائعًا في العام الماضي، وكانت لدينا مياه مسطحة لطيفة حقًا وهي مثالية لجميع القوارب، وكانت الرياح تبلغ سرعتها 12 عقدة، وقد تسللنا بعيدًا بانتصار في اللحظة الأخيرة على البريطانيين والفرنسيين، لذا نحن متحمسون حقًا للعودة."

شراكة مع طيران الامارات

وعلق السير بن أينسلي، من طيران الإمارات جي بي آر:“نحن نتطلع حقًا إلى دبي. نحن إلى حد ما الفريق المضيف بفضل شراكتنا الرائعة مع طيران الإمارات، لذلك نحن فخورون بذلك حقًا.

و نتطلع إلى مواصلة السباق العالمي الكبير أمام جماهير دولة الإمارات، لقد كان حدثًا رائعًا العام الماضي، لذا نتطلع إلى المزيد من التشويق والاثارة في العام الجديد".









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