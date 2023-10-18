عماذا نتحدث إذا تحدثنا عن الصديق؟

عماذا نتحدث إذا تحدثنا عن الأصدقاء؟ هل يبدو هذا السؤال غريباً بالنسبة لكم؟ غريباً بما يحيل إلى فكرة أن الجميع يعرف فكرة الصداقة وقيمتها في حياته، ويعرف معنى وجود الأصدقاء في اللحظات التي لا يمكن أن تتزحزح أو تمر بسهولة إذا لم يكن هنالك أصدقاء، ويعرف التعاليم الأولى البدائية ربما التي تلقنها في أسرته عندما كان طفلاً، وكان والده ووالدته يلقنانه المبادئ الأولى في كيفية اختيار الصديق الجيد، لذلك إذا تحدثنا عن الأصدقاء فإن أول ما سنتذكره هو تلك المقولة المتعارف عليها في معظم الثقافات (الصديق عند الضيق)، فالصديق الذي تجده بجانبك وقت الحاجة، هو صديقك الحقيقي!

ولكن ماذا إذا كان للصديق والصداقة دلالات أخرى؟ ماذا عن ماهية الحاجة أو الضيق الذي يكشف الصديق؟ ماذا عن الصديق الذي يمضي عمره معك يقف إلى جانبك، يعينك، يشاركك أوقاتك كلها في جميع تقلباتها؟ حتى إذا ظننت أن الموت وحده يمكن أن يفرقكما في هذه الدنيا، فاجأك بالتنكر والهجران، دون أن تعرف لماذا؟

عماذا نتحدث أو كيف نفسر اختفاء الصديق من حياتنا؟، الصديق الذي قطعنا معه طريق العمر، لا نتحدث عن صديق الصدفة، ولا صديق المفارقة، ولا صديق المصلحة وزمالة العمل، نتحدث عن صديق العمر، الصديق الذي تجمع بينكما ذاكرة تمتد منذ أيام اللهو والمدرسة الابتدائية، وأيام الشقاوة عندما كانت دماء الشباب تغلي في عروق الأحلام والتطلعات التي كنتما ترسمانها للمستقبل!

إنه الصديق الذي تعرفه جيداً ويعرفك أكثر، لكثرة ما تحدثتما وتجادلتما، الصديق الذي جمعك به السفر أكثر مما جمعك بأسرتك، فتشاركت معه كل شيء، هذا الصديق حين يختفي من حياتك فجأة، ودون مبرر مقنع يوازي هذه التركة العظيمة من الأيام والذكريات، بماذا يمكنك أن تحدث نفسك وتقنعها حينها؟ كيف يمكن أن لا تعد ذلك خيانة للصداقة وللعمر الذي تمت التضحية به بمنتهى السهولة؟