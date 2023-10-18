«كوب 28» يمكنه تحقيق نتائج إيجابية

يتمتع مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) الذي تستضيفه دولة الإمارات، وينعقد في دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل، بالقدرة على تشجيع المزيد من العمل المناخي، بما في ذلك تقديم أو تعزيز السياسات التي يمكن أن تؤدي إلى اختراقات تكنولوجية للحد من الانبعاثات، فضلاً عن تقديم قواعد تشتد الحاجة إليها بشأن قضايا فنية مهمة، مثل استخدام ((تعويضات الكربون)).

إذا ما كان سينجح، فإن ذلك يعتمد كلياً على التنفيذ.

بالنسبة إلى المهتمين بالمناخ، يعد المؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من الأحداث الثابتة في تقويم آخر العام، وفرصة لتقييم أهدافنا واحتياجاتنا وإنجازاتنا. ولكي نحافظ على توقعاتنا من ((كوب 28)) واقعية، يجب أن نفهم ما يمكن لمؤتمر الأطراف أن يفعله، وما لا يستطيع فعله. نحن نعمل بشكل مطرد على إزالة الكربون من اقتصاداتنا.

وفي غضون عقد من الزمن، ستصبح طاقة الرياح والطاقة الشمسية المصدرين الرئيسين للكهرباء، ومن المرجح أن تتجاوز مبيعات السيارات الكهربائية سيارات محركات الاحتراق الداخلي.

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة، فإن استهلاك العالم من الوقود الأحفوري سيبدأ في الانخفاض بحلول عام 2030. وبرغم أن هذا التاريخ قد يكون متأخراً للغاية، لكي نتمكن من الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بما لا يتجاوز درجتين مئويتين، ناهيك عن 1.5 درجة مئوية، فوق مستويات ما قبل الصناعة، إلا أنه أقرب مما كان يتوقعه المرء منذ فترة قصيرة فقط.

لكن القليل من هذا التقدم، يمكن أن يُعزى بشكل مباشر إلى مؤتمرات الأطراف المعنية بالمناخ، بما في ذلك ((كوب 21)) عام 2015، والذي انبثق عنه اتفاق باريس للمناخ. ففي الواقع، لا يحدد اتفاق باريس أي شيء بشأن المركبات الكهربائية أو طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.

وبدلاً من ذلك، تعد شركة تسلا المسؤولة عن نمو مبيعات السيارات الكهربائية، وقد دفع النجاح التجاري لطرازها ((إس))، صناعة السيارات الراقية الأخرى، إلى تطوير منتجات تنافسية تظهر الآن لأول مرة. أما بالنسبة إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أدى الانخفاض الحاد في التكاليف إلى نموها الكبير.

خلال الفترة من 2009 إلى 2019، انخفضت تكلفة الطاقة الشمسية من 0.36 دولار لكل كيلووات في الساعة، إلى 0.03 دولار. ويعزى هذا إلى عاملين، هما:

اقتصادات الحجم الكبير التي خفضت تكاليف إنتاج كل رقاقة سيليكون، والتعلم بالممارسة، والذي أدى إلى عمليات تصنيع أكثر كفاءة، وبالتالي أرخص تكلفة. ويحافظ كلا العاملين على دورة مفيدة: مع زيادة استخدام الطاقة الشمسية تنخفض التكاليف، ما يزيد من تسريع اعتماد الطاقة الشمسية.

يمكن أن تنتج مؤتمرات الأطراف نوعين من النتائج الإيجابية. الأول هو نتائج ((المشهد العام))، مثل مواصلة الضغط على الحكومات والشركات للحد من الانبعاثات. ومن المهم هنا، الاعتراف بالتقدم الذي تم إحرازه بالفعل، وليس فقط إعادة التأكيد على أهمية الوصول إلى مستوى صفر انبعاثات. أما النوع الثاني من النتائج، فهو مليء بالتفاصيل.

ويجب أن يمثل ((مؤتمر الأطراف)) هذا العام، بداية مسار من شأنه توضيح العناصر التي تشكل تعويضاً صحيحاً للكربون. وتتوقع العديد من الشركات حالياً خفض انبعاثاتها، ولكن ليس إزالتها كلياً، على افتراض أنها قادرة على شراء تعويضات الكربون، لنقلها إلى صافي صفر. لكن العالم من الواضح لن يتمكن من الوصول إلى مستوى صفر انبعاثات، وهو الهدف النهائي.

وبنفس القدر من الأهمية، أصبح من الواضح في الآونة الأخيرة أن العديد من تعويضات الكربون الطوعية لا جدوى منها، لأنها لا تلبي ((معيار الإضافية)) (أي ضمان أن تخفيضات الانبعاثات ذات الصلة، لم تكن لتحدث من دون دعم من مبيعات أرصدة الكربون)، أو تفادي التسرب.

ويتعين على هيئة دولية أن تضع معايير واضحة لصحة التعويضات، وفرض قيود على استخدامها، وتعد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هي المرشح الواضح لذلك.

ترجمة: نهى حوّا