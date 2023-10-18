بمنطق الفوز وحده يكفي، اختتم منتخب الإمارات الوطني فترة إعداده الثالثة الأخيرة، استعداداً للتصفيات المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، التي تبدأ بعد شهر تقريباً، حيث لعب المنتخب ثلاث مباريات ودية مع المدرب البرتغالي باولو بينتو، فاز في الأولى على كوستاريكا أداء ونتيجة، بأربعة أهداف نظيفة، وفاز في الثانية علي المنتخب الكويتي بهدفين لهدف، مع أداء أقل من الأولى، وفاز في الثالثة على المنتخب اللبناني بهدفين لهدف أيضاً، مع أداء أقل من الأولى والثانية معاً.

وقد يسألني أحد المدققين المعاصرين لما نكتب، ولما نؤمن به، أمثال الكابتن أحمد عيسى مثلاً، لماذا غيرت رأيك؟ لقد كنت تقول دائماً إن الفوز وحده لا يكفي، فلماذا يكفي الآن؟ للإجابة أقول له ولكل من يتابع، نعم يكفي إذا كان على طريقة المدرب البرتغالي بينتو، لأنه يجتهد، ويفكر في محاولة جادة وصادقة، ويقنعنا بمستجدات لم نكن نقتنع بها، فمن كان يصدق أن يلعب علي مبخوت نجم المنتخب الأول وهدافه التاريخي احتياطياً، يشارك أو لا يشارك، وعلى شاكلته علي صالح وليما، بل الأكثر، من كان يظن أننا نتقبل مشاركة لاعبين أساسيين لا نعرفهم، ولا نعرف أسماءهم، ولم نشاهدهم في الدوري، لأنهم ليسوا أساسيين أصلاً في فرقهم؟. لقد أقنعنا بينتو لأن المنتخب بهذا المنطق يفوز ولا يخسر، ولأنه بهذه الخلطة التي تبدو غريبة، قدم في أول مباراة مع كوستاريكا أداء لا ننساه، وأداء جيداً أمام الكويت، ومتوسطاً أمام لبنان، أي أن المحصلة إجمالاً مقبولة، طالما تنتهي كل حكاية بالفوز، الذي حرمنا منه، وكدنا ننساه في مراحل سابقة.

آخر الكلام

كل ما نتمناه أن تظل منظومة الفوز عندما نخوض المباريات الرسمية، وهذا هو التحدي الحقيقي، والذي سيجعل مقولة الفوز وحده يكفي أكثر من رائعة.

الشيء الوحيد الذي يقلقني هو الوقت، هذه الأفكار التي يؤمن بها المدرب، ويجعلها واقعاً في حاجة إلى مزيد من الوقت، وهذا ليس متاحاً، فبعد شهر واحد سنبدأ المهام الرسمية، لكن من يدري؟ ربما كان هذا المدرب الجريء العنيد، أبعد نظراً من كل الوساوس والمخاوف.