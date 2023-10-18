فيلمون وهبي.. شيخ ملحني لبنان وفاكهة مسرحه

حكاية الملحن اللبناني الراحل فيلمون وهبي الذي ودع الدنيا في الخامس من أكتوبر سنة 1985 عن عمر ناهز 70 عاماً، جديرة بأن تروى لأسباب كثيرة.

فهو لم يكن مجرد ملحن كغيره من الملحنين العرب، وإنما يمكن اعتباره مبدعاً متميزاً وصاحب ألحان شرقية آسرة وغير مسبوقة من غير أن يدرس الموسيقى دراسة أكاديمية، ومن دون أن يجيد كتابة النوتة أو العزف على الآلات الموسيقية سوى العود الذي تعلمه بمجهوده الذاتي.

إلى ذلك تميز الرجل بمواهب تمثيلية استثمرها من خلال المسرح اللبناني، ولا سيما مسرحيات الرحابنة وصباح، التي أضفى عليها رونقاً خاصاً بظرفه وقفشاته وأدائه الكوميدي.

وبعد ذلك فلا عجب لو لقب بألقاب كثيرة مثل ((شيخ الملحنين)) و((فاكهة المسرح اللبناني اللذيذة)) و((سبع الأغنية اللبنانية))، و((ابن الشعب)). ولا عجب لو فاز بالعديد من الجوائز والأوسمة تقديراً لعطاءاته الفنية مثل وسام الأرز ووسام الاستحقاق اللبنانيين وجائزة سعيد عقل ووسام الجيش اللبناني.

تقول سيرته الذاتية المنشورة، إنه ولد في قرية كفر شيما الواقعة بجبل لبنان في سنة 1916، ابناً لمختار القرية سعيد وهبي والسيدة ماري أيوب، وتلقى تعليمه بمدرسة الشويفات الدولية.

وخلال فترة دراسته برزت موهبته الفنية التي عارضها والده، لكنه لم يعر تلك المعارضة اهتماماً، لدرجة أنه انقطع عن الدراسة وراح يعمل في بعض الأعمال الحرة التي منحته وقت فراغ كبيراً استثمره في الاهتمام بهوايته في العزف والغناء.

في عام 1946 بدأت انطلاقته من فلسطين كمغن للمقامات والمواويل والأدوار القديمة، لكنه وجد نفسه أكثر في العزف والتلحين فالتحق مع مجايليه من أمثال حليم الرومي وسامي الصيداوي وزكي ناصيف والأخوين الرحباني بإذاعة الشرق الأدنى في خمسينات القرن العشرين، ثم انتقل منها إلى إذاعة لبنان الرسمية بمجرد تأسيسها ليتألق سريعاً في مجال التلحين والتأليف والتمثيل الكوميدي.

في تلك الحقبة من حياته، وخلال رحلات الصيد التي كان يقوم بها مع ثلة من أصدقائه، ولدت أجمل ألحان وهبي وتوثقت علاقته مع الأخوين الرحباني اللذين أدركا مبكراً مواهبه الفطرية والاستثنائية، فكانت النتيجة مجموعة من أجمل الأغاني التي تغنت بها فيروز بعيداً عن ألحان الرحابنة مثل: ((جايبلي سلام)) و((يا مرسال المراسيل)) و((يا دارة دوري فينا)) و((يا كرم العلالي)) و((ليلية بترجع يا ليل)) و((فايق يا هوى)) و((من عز النوم بتسرقني)) و((صيف يا صيف)) و((طيري يا طيارة)) و((على جسر اللوزية)).

إلى ذلك يحسب لفيلمون وهبي أنه أول من نشر الأغنية اللبنانية في مصر والعالم العربي من خلال ألحانه المتميزة التي قدمها منذ منتصف الخمسينات لصباح (((دخل عيونك حاكينا)) و((عالعصفورية)) و((دق الباب فتحتله))) ولنجاح سلام (((برهوم حاكيني)) و((الشب الأسمر جنني)) و((على نار قلبي ناطر مكتوب))) ولوديع الصافي (((حلوة وكدابه)) و((بتروح لك مشوار))).

من جانب آخر ساهم وهبي، بظرفه وحضوره، في مسرحيات الرحابنة، إلى درجة وصف معها بأنه العمود الفقري لتلك المسرحيات ومنها ((يعيش يعيش)) و((ناس من ورق)) و((بياع الخواتم)) و((لولو)) و((ناطورة المفاتيح)) و((المحطة)).

كما شارك بالتمثيل والتلحين في مسرحية ((ست الستات)) لصباح ووسيم طبارة، وكتب بالاشتراك مع الشاعر جورج جرداق مسرحية ((قضية وصراحة)) لدريد لحام، ولحن نحو ألفي أغنية، وشارك في مهرجانات بعلبك الدولية ومهرجانات الأرز وجبيل ومعرض دمشق الدولي ومسارح الكابيتول وستاركو والبيكاديللي، وأصدر ألبوماً تضمن مونولوجاته واسكيتشاته الفكاهية، وترجمت أعماله وألحانه في أوروبا، بل اهتم بها موسيقيون أجانب كالإيطالي إدواردو بيانكو والبريطاني رون غودوين.

على الجانب الاجتماعي، تزوج وهبي في عام 1946 جورجيت خوري التي عرفت باسم المطربة ((تغريد الصغيرة)) لكنها اعتزلت الغناء بعد الزواج وتفرغت لتربية أولادها الأربعة منه وهم عماد وسعيد وألحان وربيع.

وأخيراً فإن فيلمون وهبي، هذا الفنان الذي اشتهر بالكرم والظرف والرقة والتواضع ومساعدة الفقراء والمحتاجين وإصلاح ذات البين، قاسى كغيره من أهوال الحرب الأهلية اللبنانية التي هجرته من قريته الجبلية إلى بلدة بعبدات، حيث أمضى في الأخيرة زهاء عشرين عاماً.