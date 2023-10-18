«غزة» وجنون سرعة الأحداث!

ليس هناك أسرع من ((سرعة التدهور)) في المواقف الأمنية والسياسية في ملف غزة مثلما ما حدث مساء الثلاثاء الفائت.

في 3 ساعات و45 دقيقة انزلقت كرة النار من على قمة جبل غزة المشتعل بالهستيريا العسكرية لجيش الاحتلال، مما أدى إلى حدوث الآتي بالتتابع:

أولاً: أصاب صاروخ المستشفى المعمداني الذي كان يضم مرضى وحالات حرجة للغاية، وأدى إلى مقتل وإصابة قرابة الـ 500 ضحية على الفور، وحطم المستشفى، وأطاح بمسجد وكنيسة ملحقة.

ثانياً: إعلان الرئيس الفلسطيني أبو مازن الذي كان متواجداً للقاء وزير الخارجية الأمريكي في العاصمة الأردنية، والذي كان يستعد للقاء الرئيس بايدن في ظهيرة اليوم التالي، عن انسحابه من اللقاء المنتظر، والذي كان سيتم بدعوة من العاهل الأردني وحضور الرئيس المصري.

ثالثاً: اجتمعت المجموعة العربية في مجلس الأمن لطلب عقد جلسة خاصة في المجلس لبحث العدوان الإجرامي على المستشفى.

رابعاً: قيام الرئيس المصري بكتابة تغريدة على موقعه الرسمي تدين العملية.

خامساً: قيام إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بإلقاء خطاب من الدوحة تعقيباً على الجريمة.

سادساً: خروج مظاهرات غاضبة في كل من بيروت، الرباط، تونس، نواكشوط، فيينا، بغداد، الكويت، القاهرة، الجزائر، باريس.

سابعاً: اندلاع مظاهرة كبرى في العاصمة الأردنية، ومحاصرة السفارة الإسرائيلية في عمّان.

ثامناً: الإعلان في عمّان عن إلغاء القمة الرباعية مع بايدن.

تاسعاً: قيام الرئيس الأمريكي بالتحرك في الطائرة الرئاسية نحو إسرائيل، وإعلان البيت الأبيض عن تعزيته لضحايا حادث المستشفى، وإعلانه عن رغبته في عقد الاجتماع الرباعي في أقرب وقت.

عاشراً: إعلان سفراء المجموعة العربية في مجلس الأمن عن رغبتهم في عقد جلسة طارئة.

حادي عشر: ادعاء المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن صاروخاً خاطئاً من حركة الجهاد الإسلامي هو المسؤول عن حادث المستشفى.

((سرعة منسوب)) التدهور السياسي وانهيار ترتيبات سياسية وقمم هامة، وتهديد مخيف للوضع الأمني في فلسطين وفي المنطقة، في هذه الواقعة، هي أمر غير مسبوق في تاريخ الأزمات والصراعات.

كل شيء الآن على الهواء، العدوان، القتل، القتلة، الضحايا، ردود الأفعال، انهيار أي مشروعات سياسية، السقوط في حالة من الفوضى.

إدارة الأزمات الآن أصبحت في قمة الصعوبة؛ لأنها ببساطة مضطرة للتعامل مع قضايا مخيفة شديدة المخاطر، شديدة التسارع، في زمن قياسي لا يمنح من يدير الأزمنة الوقت اللازم للتدبر والتفكير العميق.

الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد ما هو أخطر من أحداث تحتاج إلى سرعة أكبر في اتخاذ قرارات مصيرية تتصل بالحياة والموت.