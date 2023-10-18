القاتل الصامت

أحاديثنا مع أنفسنا وذاتنا قد تقضي على البعض منا، وقد تتحول لأفكار سلبية وهدامة، وأخرى إيجابية وبنّاءة، ولكن الأحاديث السلبية هي التي تلعب بدوافع الإنسان ونشاطه وإقباله على الإنجاز والعمل، وغالباً ما تكون أفكاراً هدامة مثل:

إنني لست متحدثاً جيداً، متأخر دوماً، كسلان، غير منظم، لا أستطيع النجاح في الامتحان وغيره.. في كتابه ((كيف توقف القلق والأحاسيس السلبية)) قال ديل كارنيجي إن أكثر من 93% من الأحداث التي نعتقد أنها ستتسبب في الإحساسات السلبية لا تحدث أبداً، و7% وأقل لا يمكن التحكم فيها مثل الجو أو الموت مثلاً.

كطبيعة البشر نحن كثيراً ما نتحدث إلى أنفسنا ونتوقع السلبيات، وقد أجرت الجامعات في كاليفورنيا دراسة على التحدث مع الذات عام 1983 وتوصلت إلى أن أكثر من 80 % من الذي نقوله لأنفسنا يكون سلبياً، ويعمل ضد مصلحتنا، ولك أن تتخيل مدى تأثير هذا الكمّ الهائل من السلبيات في ارتفاع ضغط الدم والقرحة والنوبات القلبية، أي أنك بكامل إرادتك تتحدث إلى نفسك وتفكر بطريقة سلبية، وأيضاً تصاب بالمرض ولا تحتاج لأي مساعدة من أحد لإنجاز كل ذلك.

وفي كتابه ((الحكمة في حياتنا اليومية)) قال الدكتور وين داير: ((ما يفكر فيه الناس ويتحدثون عنه يتزايد ويصبح أفعالاً))، إن تلك الأفكار والخواطر لها تأثير كبير علينا، فهي تؤثر على مواقفنا الذهنية، وعلى حالتنا النفسية، واستعدادنا للعمل، وتسيطر بالفعل على سلوكياتنا، فهي تجعلنا نحبط ونسقط الأشياء من أيدينا، وننسى تسلسل أفكارنا، وأحياناً تصيبنا هذه الأفكار بنوبات هلع، وبما أن الوضع قد يصل أحياناً إلى الانتحار، فلماذا لا نحسن التعامل مع الذات ؟ ولماذا لا نملؤها إيجابية وعملاً مثمراً مفيداً، بدلاً من الاستسلام للسلبية، التي قد تقتل.

يقول الدكتور وايت ود سمول: ((عندما نبلغ السابعة من عمرنا تكون أكثر من 90% من قيمنا قد اختزنت في عقولنا، وعندما نبلغ سن الحادية والعشرين تكون جميع قيمنا قد اكتملت واستقرت في عقولنا))، إن ذلك الفعل الداخلي هو أخطر مستويات التحدث مع الذات، فإنه من الممكن أن يجعلك فاقد الأمل، وربما يضع أمامك الكثير من الحواجز التي قد تمنعك من تحقيق أهدافك، لذلك عليك أن تثق بنفسك وتبعث في داخلك الكثير من الرسائل الإيجابية.. أنت تستطيع أن تتحكم بحياتك وتحولها إلى جنة من السعادة والصحة والنجاح.