مسيرة شائكة

هو سؤال اختتمت به حديث الأمس، ويمكن أن يكون استفساراً خطر على بالي، فالديمقراطية الأمريكية لها سوابق لا تنسى، غير تلك التي ذكرتها عن الرئيس جون كينيدي وشقيقه المترشح للرئاسة روبرت، والد آخر المترشحين من العائلة التي تستحق أن يقال إنها منكوبة، فالأخ الثالث الذي توفي قبل سنوات قليلة، كان له طموح سياسي كبير، بدأ بعد رحيل أخويه بعضوية مجلس النواب فنجح، لأنه يملك قاعدة شعبية ورثها من الذين سبقوه من العائلة، وعندما بدأت الأنظار تلتفت إليه أصبح أدوارد كينيدي هدفاً، وبسرعة أحرقت أوراقه في حادث السقوط بسيارته في بحيرة، وغرق سكرتيرته!

لهذا سألت إن كان روبرت كينيدي الابن سيصل إلى خط النهاية، إلى نوفمبر 2024، وهو لايزال مرشحاً مستقلاً في سباق الانتخابات الرئاسية الماراثونية، فهذا المندفع بخلفيته التاريخية عبث بعش الدبابير في بيانه، وهو على دراية تامة بأن ((الدبابير)) تهاجم من يعبث بعشها من كل الاتجاهات، ولا ترحمه، وقد زاد عددهم عن ستينيات القرن الماضي، وأصبحوا أكثر قوة، وما عليه إلا أن يتذكر عمه والملفات التي كانت مفتوحة أمامه، وخاصة ملف الأسلحة المطلوبة لحرب فيتنام، والتي وقعت فور أداء خلفه اليمين يوم مقتله، وأن يتذكر ما كانت ((اللوبيات)) تخشاه من فوز أبيه بالرئاسة، وعنده أمثلة أخرى، أهمها محاولة ريتشارد نيكسون في الولاية الثانية استثمار حرب 1973 لعقد صلح دائم في الشرق الأوسط، فأخرج من البيت الأبيض ذليلاً منكسراً يجر أذيال فضيحة ((ووترجيت)) التي أعدت بدقة متناهية، ومن بعده بيل كلينتون المندفع خلف إنجاز تاريخي للمشكلة الفلسطينية، وكانت ((مونيكا)) جاهزة، وكان عار أفعاله يلاحقه، وعندما غير اتجاهه ترك في منصبه بغرض إتمام المدة!

ونذكر عله يتذكر بأن هيلاري كلينتون أيضاً تم إسقاطها في حزبه الديمقراطي لأنها أرادت أن تنافس المرشح المتفق عليه، وهو باراك أوباما، من خلال قضية البريد الإلكتروني، وأمامه الآن دونالد ترامب الذي تطارده العجائز ومن ورائها مراكز القوة!

فهل يكمل روبرت كينيدي الابن مسيرته الانتخابية الشائكة؟!