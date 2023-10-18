«غوغل» تدفع حقوق النشر لـ 350 موقعاً لمؤسسات إعلامية في فرنسا

أعلنت شركة غوغل الأمريكية العملاقة في مجال الإنترنت، أنها وقّعت اتفاقية مع منظمة الإدارة الجماعية ((دي في بي))، ما يرفع عدد المطبوعات الفرنسية التي اتفقت معها في هذه المرحلة إلى 350، لتوفير إيرادات متعلقة بحقوق المؤلف.

وقالت غوغل في بيان ((لقد أبرمنا للتو اتفاقية ترخيص مع جمعية حقوق الصحافة المجاورة (DVP))).

وحتى الآن ((تغطي الاتفاقيات المبرمة في فرنسا أكثر من 350 موقعاً للناشرين الصحافيين))، على ما أشارت الشركة، مؤكدة أنها ((الوحيدة في فرنسا التي أبرمت هذا العدد الكبير من الاتفاقيات)).

ومن المرجح أن يتم التوقيع على اتفاقيات أخرى في المستقبل، إذ يتمثل هدف غوغل المعلن في ((إبرام اتفاقيات مع جميع الناشرين الصحافيين)) المعنيين.

وتحاط جميع المبالغ المرتبطة بهذه الاتفاقيات بسرية تامة.

وبدأ العمل بالحقوق المتعلقة بحقوق الطبع والنشر للمنصات الرقمية في عام 2019، بموجب مذكرة أوروبية. وهي تسمح بدفع أموال للصحف والمجلات ووكالات الأنباء، عندما يعاد استخدام محتواها على الإنترنت من جانب مجموعات عملاقة، مثل غوغل، التي يعرض محرك البحث التابع لها مقتطفات صحافية في صفحات النتائج الخاصة به.

وفي هذا الإطار، وقّعت غوغل اتفاق إطار في مارس 2022، مع ((تحالف صحافة المعلومات العامة)) (Apig، الذي يجمع ما يقرب من 300 مطبوعة صحافية يومية وطنية وإقليمية ومحلية)، ثم في أبريل 2022 مع نقابة محرري صحافة المجلات (SEPM، التي تمثل 80 ناشراً لأكثر من 400 مطبوعة).

وبالإضافة إلى هاتين الاتفاقيتين الإطاريتين، وقّعت غوغل اتفاقيات فردية، مع وكالة فرانس برس في نوفمبر 2021، ثم مع وسائل إعلام أخرى، بينها صحيفة ((لوموند)).

وللاتفاقيات الإطارية مع النقابات آلية مختلفة عن اتفاقية الترخيص المعلن عنها الثلاثاء. ففي الحالة الأولى، يمنح الاتفاق وسائل الإعلام المنضوية في النقابة الحق في التفاوض مباشرة مع غوغل. في المقابل، فإن جمعية DVP، هي منظمة إدارة جماعية، تجمع الحقوق من غوغل، ثم توزعها على أعضائها.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها التوقيع على اتفاقية من هذا النوع في فرنسا.

وقال رئيس ((دي في بي))، الصحافي السابق جان ماري كافادا، لوكالة فرانس برس ((إنها خطوة أولى حقيقية، بعد سنوات عديدة، كانت المنصات خلالها تخضع لتنظيم سيئ)).

وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه النتيجة إلى اتفاقيات جديدة مع منصات أخرى.