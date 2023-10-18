«هيريوت وات دبي» تخصص مركزاً تفاعلياً لمناقشة قضايا المناخ

تعتزم جامعة هيريوت وات دبي تخصيص طابقين داخل حرمها الجامعي بمجمع دبي للمعرفة، كمركز تفاعلي ومقر لإقامة الفعاليات والندوات المتعلقة بمناقشة قضايا المناخ والحلول الملائمة لها، إضافة إلى استضافة الزوار من جميع أنحاء العالم، وذلك خلال مؤتمر المناخ cop28 الذي تستضيفه دولة الإمارات الشهر المقبل.

وفي تصريح خاص لـ((البيان)) أوضح الدكتور محمد المصلح أستاذ مساعد في كلية الهندسة والعلوم الفيزيائية وعضو لجنة الذكاء الاصطناعي للتعليم والتعلم في الجامعة، أن المركز سيستضيف أيضاً الأشخاص القادمين للمشاركة في المؤتمر العالمي وحتى الإعلاميين والضيوف المشاركين فيه.

ولفت إلى أن الجامعة تستعد لعقد سلسلة من الفعاليات للاستفادة من هذا الحدث المهم، بهدف تعزيز وعي الطلبة بالقضايا المناخية والتحديات التي يواجهها كوكبنا الأزرق، موضحاً أن الجامعة ستتيح لطلبتها ولطلبة الجامعات الأخرى طوال فترة المؤتمر، فرصة المشاركة في الأنشطة والفعاليات ومناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار.

وأضاف: تشكل هذه المشاركة مصدر إلهام عميق لهم، وتعزز وعيهم بالحاجة الملحة لاتخاذ خطوات استباقية نحو التأثير الإيجابي في البيئة وحماية كوكبنا للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن الجامعة تحرص على تبني حلول مستدامة وتوفير بيئة مناسبة لمشاركة الطلبة والأكاديميين وتحفيزهم باستمرار على تبني ممارسات صديقة للبيئة. كما تحرص على تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات التي يحتاجونها لتمكينهم من وضع تصورات للمستقبل واتخاذ قرارات صائبة ومستنيرة تعود بأثر إيجابي على البيئة.