«هيريوت وات دبي» تخصص مركزاً تفاعلياً لمناقشة قضايا المناخ

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعتزم جامعة هيريوت وات دبي تخصيص طابقين داخل حرمها الجامعي بمجمع دبي للمعرفة، كمركز تفاعلي ومقر لإقامة الفعاليات والندوات المتعلقة بمناقشة قضايا المناخ والحلول الملائمة لها، إضافة إلى استضافة الزوار من جميع أنحاء العالم، وذلك خلال مؤتمر المناخ cop28 الذي تستضيفه دولة الإمارات الشهر المقبل.
وفي تصريح خاص لـ((البيان)) أوضح الدكتور محمد المصلح أستاذ مساعد في كلية الهندسة والعلوم الفيزيائية وعضو لجنة الذكاء الاصطناعي للتعليم والتعلم في الجامعة، أن المركز سيستضيف أيضاً الأشخاص القادمين للمشاركة في المؤتمر العالمي وحتى الإعلاميين والضيوف المشاركين فيه.
ولفت إلى أن الجامعة تستعد لعقد سلسلة من الفعاليات للاستفادة من هذا الحدث المهم، بهدف تعزيز وعي الطلبة بالقضايا المناخية والتحديات التي يواجهها كوكبنا الأزرق، موضحاً أن الجامعة ستتيح لطلبتها ولطلبة الجامعات الأخرى طوال فترة المؤتمر، فرصة المشاركة في الأنشطة والفعاليات ومناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار.
وأضاف: تشكل هذه المشاركة مصدر إلهام عميق لهم، وتعزز وعيهم بالحاجة الملحة لاتخاذ خطوات استباقية نحو التأثير الإيجابي في البيئة وحماية كوكبنا للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن الجامعة تحرص على تبني حلول مستدامة وتوفير بيئة مناسبة لمشاركة الطلبة والأكاديميين وتحفيزهم باستمرار على تبني ممارسات صديقة للبيئة. كما تحرص على تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات التي يحتاجونها لتمكينهم من وضع تصورات للمستقبل واتخاذ قرارات صائبة ومستنيرة تعود بأثر إيجابي على البيئة.
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