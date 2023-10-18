اتفاقية لاستضافة المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي أمس في مقر المجلس في أبوظبي ومارتن شنغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي.

ورحب معالي صقر غباش بدوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، في دولة الإمارات حيث تعد هذه الزيارة الأولى له، مشيراً إلى العلاقة المتميزة التي تربط المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي، حيث يعد المجلس أول برلمان في العالم يوقع اتفاقية تعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي في عام 2014.

وأكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي على عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي، مشيراً إلي الدور المهم الذي يلعبه الاتحاد البرلماني الدولي في تحقيق التنمية لدول وشعوب العالم ومناقشته أهم القضايا الإقليمية والدولية ومساهمته في تعزيز السلام والتسامح، وكذلك دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في خطة عام 2030.

وتم خلال اللقاء توقيع اتفاقية بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي لاستضافة المجلس للمؤتمر البرلماني الخاص بمنظمة التجارة العالمية المصاحب للمؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة.