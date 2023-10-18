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مشاريع الإمارات تعزز تحول الطاقة في سيشل

10/18/2023 7:28:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت دولة الإمارات، العديد من المشاريع الاستراتيجية في جمهورية سيشل، التي أسهمت في تحول الطاقة واستدامتها والحفاظ على البيئة.

وفي إطار استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف COP28 نهاية العام الجاري.. تسهم مشاريع الطاقة المتجددة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر))، وصندوق أبوظبي للتنمية، في تحسين الظروف المعيشية لملايين الأشخاص، فضلاً عن دورها في خفض الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في الحد من تداعيات التغير المناخي.

وتعد ((محطة ميناء فيكتوريا)) لطاقة الرياح التي طورتها ((مصدر))، أول مشروع للطاقة المتجددة في جمهورية سيشل، ويتألف المشروع، الذي تملكه وتديره حكومة سيشل، من 8 توربينات رياح مثبتة على امتداد جزيرتين صغيرتين قبالة ساحل ((ماهي))، منها 5 توربينات على جزيرة رومينفيل، وثلاثة عند ميناء ((إيل دو)). وتنتج المحطة حوالي 7 غيغاواط/ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، بما يسهم في تفادي إطلاق 10 آلاف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

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