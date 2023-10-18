تفاهم بين «التغير المناخي» وبرنامج الأغذية العالمي لتعزيز الابتكار في نظم الزراعة

وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة وبرنامج الأغذية العالمي ووادي تكنولوجيا الغذاء، مذكرة تفاهم بشأن التنسيق والتعاون في مجال الابتكار لتعزيز نظم الغذاء والزراعة، وذلك في إطار عام الاستدامة، وضمن استعدادات الوزارة لمؤتمر الأطراف COP28، الذي ينطلق في الإمارات الشهر المقبل.

يأتي ذلك التعاون في إطار حرص الوزارة على تعزيز إدارة منظومة الغذاء والزراعة المتطورة في دولة الإمارات، ومواكبة كافة التقنيات الحديثة المستخدمة في قطاع الزراعة، وكامل سلسلة القيمة الغذائية، بما يخدم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وقّع مذكرة التفاهم بمقر الوزارة في دبي، محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وهشام عبد الله القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل الشركة المسؤولة عن إدارة وتطوير مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، وعبد المجيد يحيى مدير برنامج الأغذية العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وممثل البرنامج في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بجانب عدد من المسؤولين من الأطراف الموقعة.

من جهته، أكد محمد سعيد النعيمي حرص وزارة التغير المناخي والبيئة على التعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة، ومساعيها لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، الرامية إلى تطوير إنتاج محلي مستدام، ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء.

وقال: ((يأتي تعاوننا مع مسرع الابتكار التابع لبرنامج الأغذية العالمي ومشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، بهدف تبادل الخبرات والتجارب التي تدعم تطبيق الحلول المتطورة لإدارة كامل منظومة الغذاء بالدولة، والارتقاء بها لتحقيق مختلف الأهداف الغذائية والبيئية والمناخية، على حد سواء)).

وقال هشام عبد الله القاسم ((يعتبر الأمن الغذائي أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكن أن يساعد الابتكار والتكنولوجيا في تمهيد الطريق لتحقيق هذه الأهداف، وحل أحد أكبر التحديات في العالم، في حين أن الأمن الغذائي هو سبيل التقدم والاستقرار)).

وتابع: ((نحن نسعى جاهدين لتحقيق هذا التأثير الإيجابي على نطاق واسع، إلى جانب وزارة التغير المناخي والبيئة، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وهي أكبر منظمة إنسانية في العالم)).

وفي سياق متصل، قال عبد المجيد يحيى: ((يسعد برنامج الأغذية العالمي، أن يتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ووادي تكنولوجيا الغذاء في دولة الإمارات، لإحداث تأثير حقيقي ودائم على النظم الغذائية العالمية، من خلال قوة الابتكار التحويلية)).

وأضاف: ((يتمتع برنامج الأغذية العالمي، بتاريخ غني يمتد على مدى ستة عقود في استخدام الابتكار في السياقات الهشة والمتأثرة بالنزاعات، بدءاً من عمليات النقل الجوي الإنسانية الرائدة، وحتى توسيع نطاق التقنيات المتطورة)).