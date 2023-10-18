حدث وتاريخ ..19أكتوبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
1781 البريطانيون ينهزمون أمام الأمريكيين بقيادة جورج واشنطن في معركة يوركتاون.
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1812 تراجع نابليون بونابرت عن موسكو بعدما تعذر عليه احتلالها.
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1917 البريطانيون بقيادة الجنرال إدموند أللنبي يحتلون القدس.
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1954 جمال عبدالناصر يوقّع اتفاقية الجلاء البريطاني عن مصر في غضون 20 شهراً.
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