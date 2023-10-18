مصر والأردن: تهجير الفلسطينيين يجرنا للحرب

تبدي مصر والأردن مخاوف جدية إزاء احتمالات اتساع الحرب المشتعلة في غزة واتخاذها منحى التهجير لفلسطينيي غزة إلى مصر وفلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل، مشيراً إلى أن تشديد الحصار على غزة يهدف إلى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. وأكد السيسي في مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس أن مصر تدين كل الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين. وأضاف أن مصر ترفض أي محاولة لحل القضية الفلسطينية بالسبل العسكرية أو عبر التهجير القسري، وهو ما سيحدث على حساب دول المنطقة.

قال السيسي ((إذا كانت هناك فكرة للتهجير.. توجد صحراء النقب في اسرائيل)). وأضاف ((من الممكن نقل الفلسطينيين إليها حتى تنتهي اسرائيل من مهمتها، ثم تقوم بارجاعهم مجدداً إذا شائت)).

وفي عمان، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية سنعتبرها إعلان حرب. وقال: ((لا أمن لأي أحد في المنطقة إن لم ينعم الفلسطينيون بالأمن، نحن أمام الأصعب وكل المؤشرات أن الحرب ذاهبة إلى ما هو أسوأ)). وأكد أن تهجير الفلسطينيين وأي محاولة للقيام بذلك ((خط أحمر بالنسبة للأردن.. أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين سينظر إليه الأردن كله أنه إعلان حرب وسيتعامل معه)).

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