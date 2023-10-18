عدد العائلات المتضررة جوعاً في السودان يتضاعف

قالت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ((يونيسيف)) أمس، إن عدد الأسر التي تعاني من الجوع تضاعف تقريباً في السودان بعد ستة أشهر من الحرب التي أدخلت البلاد في حالة من الفوضى.

وأدى النزاع إلى مقتل أكثر من 9000 شخص وفقاً لحصيلة لا تأخذ بالاعتبار مجمل أعداد القتلى، وشرد الملايين داخل البلاد وخارجها، في حين أدى إلى تفاقم الأزمة الصحية في حين يحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وقالت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف إن ((عدد الأسر التي تعاني من الجوع تضاعف تقريباً)). ونبهتا في بيان صحافي إلى أن ((700 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، ويحتاج 100 ألف طفل إلى علاج منقذ للحياة بسبب سوء التغذية الحاد المصحوب بمضاعفات طبية)).

واستناداً إلى توقعات جامعة جونز هوبكنز، ذكر البيان أن ((ما لا يقل عن 10 آلاف طفل دون سن الخامسة قد يموتون بحلول نهاية عام 2023 بسبب زيادة انعدام الأمن الغذائي وتعطيل الخدمات الأساسية)) منذ بدء الحرب في السودان.

وقال البيان إنه مع وجود أكثر من 7,1 ملايين نازح داخلياً - بما في ذلك 4,5 ملايين منذ بداية الحرب، فإن السودان لديه الآن أكبر عدد من النازحين في العالم.

ويتعرض ملايين الأطفال لأمراض مختلفة، مثل الكوليرا وحمى الضنك والحصبة والملاريا، في حين يتعرض النظام الصحي لضغوط كبيرة بسبب الهجمات والقتال، حسب منظمة الصحة العالمية واليونيسيف.

وتتعرض المرافق الصحية للنهب أو التدمير. وحوالي 70 % من المستشفيات في المناطق المتضررة من النزاع لا تعمل.

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