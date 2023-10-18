الشتاء يطرق أبواب «الزعتري» بهواجس إضافية

بدأ فصل الشتاء يدخل بالتدريج، وهو فصل يحسب اللاجئون حسابه ألف مرة خوفاً من الأمطار والثلوج التي تداهم البيوت المتنقلة ((الكرفانات)) التي يسكنون بها في مخيم الزعتري، هذه الكرفانات التي تحدد أعمارها بالسبع سنوات كحد الأقصى، فيما أغلبها للاجئين السوريين يقارب العقد من الزمان !

يمكن وصف فصل الشتاء بفصل المعاناة بالنسبة للاجئين، وخاصة أن هذا المخيم يقع في محافظة المفرق، وهو يقع وسط منطقة صحراوية مكشوفة، تنخفض فيها درجات الحرارة إلى السالب، علاوة عن الرياح العالية السرعة التي قد تحرك هذه الكرفانات بشكل مفاجئ، وقد كان الشتاء الماضي قاسياً جداً، والعديد من الأسر تسرب لها المطر والثلج، واضطرت إلى التوجه إلى الأقارب والأصدقاء.

أبو معتز العماري الذي يقطن في هذا المخيم، ويعيش تحت سقف كرفانته تسعة أشخاص يتساءل ((من أين سأتمكن هذا العام من ترميم هذه الكرفانة المهترئة التي أصبح ماء المطر يدخلها من كل صوب، وكيف لي كأب أن انظر إلى هذا الموضوع بدون قلق، فأنا لدي أطفال مسؤول عنهم، وكذلك أنا مصاب بمرضي السكري والضغط، والبرد لا يناسبني أبداً)).

حال ((أبو معتز)) هو حال أغلب سكان هذا المخيم، فأغلب الآباء يواجهون الفقر والبطالة، ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدة التي تقدم لهم من أجل توفير الغذاء، وهي مساعدة خفضت هذا العام من قبل برنامج الأغذية العالمي، ومن المحتمل أن تلغى بحسب التصريحات الرسمية.

هذا السوري الذي لجأ إلى المخيم لم يستطع الخروج منه والتوجه إلى المحافظات الأخرى، فمتطلبات الحياة خارج المخيم أيضاً كثيرة وتحتاج إلى دخل كبير في ظل شح فرص العمل، يقول ((نحن كلاجئين نعيش أسوأ الظروف.

فالمجتمع الدولي تخلى عن مسؤولياته اتجاهنا، وأصبح الدعم المقدم لنا أقل من قليل، وهذا انعكس بشكل مباشر على نوعية الخدمات المقدمة لنا، وأيضاً المفوضية منذ تأسيس هذا المخيم أي منذ عشر سنوات فهي تقدم خدمات الصيانة لهذه الكرفانات بأعداد محدودة نتيجة تراجع الدعم الموجه لها، وفي الوجه الآخر لا نستطيع الآن العودة إلى سوريا بدون أي ترتيبات وحياة آمنة ومستقرة بالشكل الكامل)).

بحسب أبو معتز فإن شراء كرفانة جديدة يحتاج إلى مبلغ 1000 دولار، في حين أن إصلاحها من خلال شراء بعض الألواح ووسائل تغطيتها يحتاج إلى 100 دولار، ووفقاً له فإن الأسر أغلبها لا تملك المبلغين، فحال أغلبنا متشابه وقد تراجع بشكل كبير، ومن هنا سنقوم ببعض الإصلاحات الممكنة.

وفي العام الماضي أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نداء استغاثة، خاصة أنها لم تحصل على أي تمويل لبرنامج المساعدة الشتوية، وكانت تحتاج المفوضية السامية (UNHCR)، للحصول على 46 مليون دولار لتزويد 120 ألف عائلة لاجئة في الأردن بالمساعدات النقدية الشتوية، في ظل ((تزايد عدم استقرار)) الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين، وفق المفوضية.

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