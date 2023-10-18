إخلاء 6 مطارات في فرنسا بسبب تهديدات

أخليت 6 مطارات في مختلف أنحاء فرنسا، أمس، بعد تلقيها عبر البريد الإلكتروني ((تهديدات باعتداءات)) كما أفاد مصدر في الشرطة.

وأعلن مطار ليل في شمال فرنسا عبر منصة التواصل الاجتماعي ((إكس)) أنه تم إخلاؤه بسبب مخاوف من ((وجود قنبلة)). وأوضح المصدر أن عمليات الإخلاء في مطارات ليل وليون ونانت ونيس وتولوز وبوفيه قرب باريس ستتيح للسلطات ((تبديد أية شكوك)) بأن التهديدات قد تكون حقيقية.

وقال المطار ((فرق أمنية موجودة في المكان)). ونقل تلفزيون ((بي.إف.إم)) عن مصادر بالشرطة القول إنه تم أيضاً إخلاء مطارات تولوز ونيس وليون بسبب إنذارات أمنية.

وفرنسا في حالة تأهب قصوى بعد مقتل مدرس في 13 أكتوبر في هجوم يشتبه أنه من تنفيذ متشددين.

إغلاق

وتم إغلاق قصر فرساي، أحد المواقع السياحية الرئيسية في فرنسا، الثلاثاء، لبضع ساعات بسبب مخاوف أمنية تكررت للمرة الثانية خلال 4 أيام. ومن جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، إنها تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، نظراً ((للتوترات الأمنية في المنطقة، لا سيما على الحدود الجنوبية للبنان)).

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