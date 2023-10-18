الشعبة البرلمانية: الأولوية لحماية المدنيين ووقف النار في غزة

أكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية ضرورة إعطاء الأولوية لحماية المدنيين والمنشآت، كما دعت المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع مزيد من الخسائر في الأرواح وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

وشارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في بغداد برئاسة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس. وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من: ناعمة عبدالرحمن المنصوري، وسمية حارب السويدي، ومحمد عيسى الكشف، وأحمد عبدالله الشحي، وناصر محمد اليماحي، أعضاء المجلس، والمهندس مطر سهيل المهيري الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي في المجلس.

وألقى حمد الرحومي كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية في المؤتمر، نقل فيها للشعب الفلسطيني الشقيق أصدق مشاعر الأخوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً، والعزاء لأسر الأبرياء الضحايا، والدعوة بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

تحركات

وقال: لقد باشرت قيادة دولة الإمارات الرشيدة فور اندلاع الأزمة تحركاتها الدبلوماسية على الأصعدة كافة بهدف وقف التصعيد، مشددة على ضرورة إعطاء الأولوية لحماية المدنيين والمنشآت.

كما دعت المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع مزيد من الخسائر في الأرواح وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

مساعدات

وأضاف، في إطار نهج دولة الإمارات العربية المتحدة الأصيل والثابت بتقديم الدعم للأشقاء في جميع الأوقات والظروف، فقد بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتوجيه لتقديم كل المساعدات العاجلة من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ومد جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية، كما أطلقت دولة الإمارات حملة شعبية باسم ((تراحم من أجل غزة)) لإغاثة المتضررين من الشعب الفلسطيني، في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة)).

وشدد على أن الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد موقف دولة الإمارات الثابت والراسخ حيال الموقف العربي الداعي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد، وضرورة تعزيز الجهود المكثفة لتحقيق التهدئة، وتخفيض وتيرة التصعيد.

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