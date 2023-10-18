بايدن يغمر إسرائيل بدعم غير محدود قبل أن يغادرها

غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل، أمس، بعد زيارة استمرت أقل من ثماني ساعات، لكنه ترك خلفه دعماً غير محدود لإسرائيل، أبرزه تبني روايتها فيما يتعلق بقصف مستشفى المعمداني في غزة.

وفي تبن للرواية الإسرائيلية بشأن قصف مستشفى المعمدانية، قال بايدن، إن ((صاروخاً حاد عن مساره)) أطلقته ((جماعة إرهابية)) تسبب في مقتل المئات ممن كانوا في ساحة المستشفى.

قبل ذلك، قال بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: ((أحمل رسالة واحدة إلى إسرائيل، وهي أنكم لستم وحدكم)). وأضاف: ((إسرائيل تم تأسيسها لكي تكون دولة آمنة لليهود في العالم ولا بدّ أن تبقى كذلك.. وإنه لو لم تكن هناك إسرائيل لعملنا على إقامتها.. لدينا مسؤولية حيال أمن إسرائيل وسنبقى على دعمنا لها وسنسعى ألا تتوسع رقعة النزاع)).

يطمئن إسرائيل

قال بايدن، إن الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لضمان أمن إسرائيل. وأضاف إنه سيطلب من الكونغرس حزمة مساعدات غير مسبوقة هذا الأسبوع. وأشار إلى إن إسرائيل تحظى بدعم أصدقائها، مضيفاً: ((لن نقف مكتوفي الأيدي دون أن نفعل شيئاً مجدداً. لا اليوم ولا غداً ولا أبداً)). وجدد التزامه بإقامة دولة فلسطينية.

وقال: ((مهما بلغت صعوبته، علينا أن نستمر في مواصلة السعي نحو إحلال السلام؟)). وأضاف: ((بالنسبة لي، هذا يعني حل الدولتين)). لكنه حذر إسرائيل من الانسياق إلى الغضب الأعمى، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.

دخول المساعدات

إلى ذلك، قال بايدن إن إسرائيل وافقت على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من مصر. وتابع: ((علينا أن نأخذ في الاعتبار أيضاً أن حماس لا تمثل جميع الشعب الفلسطيني، وأنها لم تجلب له سوى المعاناة)). وأشار أيضاً إلى أنه سيتم تسليم 100 مليون دولار إضافية من المساعدات الإنسانية إلى غزة والضفة الغربية.

وقال نتانياهو خلال اجتماع لاحق مع بايدن الذي حضر اجتماعاً لمجلس الحرب الإسرائيلي: ((لقد كان العالم بأسره غاضباً عن حق، لكن هذا الغضب يجب ألا يوجه إلى إسرائيل بل إلى الإرهابيين)). وقال نتانياهو لبايدن: ((شكراً لك على وقوفك إلى جانب إسرائيل اليوم وغداً ودائماً)).

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