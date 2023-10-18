عبدالله بن زايد يدعو لحماية المدنيين وإيصال المساعدات

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع جواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال سبل تهدئة الأوضاع في المنطقة وتعزيز الاستجابة الإنسانية للمدنيين المتضررين من تداعيات الأزمة الراهنة.

واستعرض الوزيران المساعي المبذولة للدفع بجهود إقليمية ودولية منسقة داعمة لمسار التهدئة وحماية أرواح كافة المدنيين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية العمل الحثيث لحماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لهم، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية من أجل إنهاء التطرف والتوتر والعنف الذي يؤثر على أمن واستقرار المنطقة.

((التعاون الإسلامي))

وفي جدة، دعت منظمة التعاون الإسلامي أمس، إلى ((فتح ممرات إنسانية آمنة بشكل فوري لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة)). وأدان البيان الصادر عن المنظمة في ختام اجتماع طارئ لوزراء خارجيتها، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفشله في وقف العنف.

وندد البيان بالدول الداعمة لإسرائيل التي منحت ((حصانة وإفلاتاً من العقاب)) لإسرائيل في حرب غزة. وحمّل البيان إسرائيل مسؤولية الهجوم الصاروخي على مستشفى المعمدانية في مدينة غزة.

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ضرورة رفع الحصار عن غزة.

وشدد، في كلمة خلال الاجتماع، بينما كان يتوسط الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، على أن المملكة حذرت مراراً من خطورة تفاقم الأوضاع في القطاع.

وأضاف أن على المجتمع الدولي اتخاذ موقف مسؤول لحماية الفلسطينيين في غزة، مشيراً إلى ضرورة إيصال المساعدات لغزة للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية.

وشدد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى العمل للوصول لسلام شامل وعادل بالشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، إن ما يجري في غزة قد يشعل ناراً تلتهم المنطقة برمتها. وحذر خلال كلمته في الاجتماع من إطلاق شرارة توتر قد يقود إلى تصعيد لا سبيل لاحتوائه.

وندد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في كلمته بمن ((أعطى إسرائيل تفويضاً مطلقاً.. وزودها بالسلاح، بل وأرسل تعزيزات عسكرية لدعمها)).

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن إسرائيل تتصرف ((بدعم كامل من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية)).

لقاء

وعلى هامش الاجتماع الاستثنائي التقى وزيرا خارجية السعودية وإيران لبحث الجهود الممكنة لوقف أعمال التصعيد في غزة. وأكد بن فرحان خلال اللقاء، مع عبداللهيان أن المملكة تبذل الجهود الممكنة مع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري في غزة ومحيطها.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية ((واس)) شدد بن فرحان على ((موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل وإزهاق أرواح الأبرياء، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني))، مؤكداً موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

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