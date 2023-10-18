الإمارات: التصعيد الحالي يجب أن يدفع لتحقيق حل الدولتين

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، مشددة على أن التصعيد الحالي يجب أن يدفع الجميع بما فيهم الإسرائيليون والفلسطينيون، إلى العمل العاجل لتحقيق حل الدولتين لأن البديل الوحيد لذلك هو العنف الذي نراه الآن.

وقالت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في غزة أمس، إن دولة ((الإمارات تدعم بشكل كامل مجلس الأمن لاتخاذ تدابير اليوم وما زلنا ندعم اتخاذ تدابير تجاه هذه الحالة في غزة)). وأضافت ((ندعم وقف إطلاق نار كامل لأسباب إنسانية ولا نطلب القيام بذلك على حساب أمن إسرائيل.

ولكن ليتمكن الناس من الاعتناء بالجرحى ودفن الموتى بكرامة وإعادة عيش حياتهم)). وأشارت إلى أنه لأكثر من 140 عاماً قدم المستشفى الأهلي المعمداني خدمات طبية والمأوى لأجيال من سكان غزة. وأمس قتل أكثر من 500 فلسطيني في ضربة على هذا المستشفى.

وقالت لانا زكي نسيبة ((إن كل ساعة تمر من هذه الحرب المدمرة تشكل استهزاءً بمبادئ القانون الدولي الإنساني. وغزة متروكة ودمرت ولا أحد يشعر فيها بالأمان، وندعو إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل في هذا الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه)).

حقيقة واحدة

وأوضحت الإمارات في البيان أنه ((وبينما نتحقق من المعلومات حول الغارة، لا تزال هناك حقيقة واحدة لا تقبل الجدل: وهي أن عدد الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم في اندلاع أعمال العنف هذه أكبر من أي وقت مضى في تاريخ الصراع. وفي أقل من أسبوعين من القصف، قُتل أكثر من 3500 فلسطيني وجُرح أكثر من 14000 آخرين، بينما نواصل الجلوس هنا ومقارنة الخسائر في كلا الجانبين)).

وتابعت قائلة ((حماس بالفعل مسؤولة عن إطلاق هذه النيران التي تجتاح اليوم الشوارع في العواصم العربية، ولقد أدنا هذه الاعتداءات في السابع من أكتوبر، ولكن لا ينبغي لنا أن نخطئ في أن الشرارة كانت موجودة بالفعل، وغذتها عقود من التجريد العنيف من الإنسانية، والحرمان، واليأس)).

وقالت إنه لهذا السبب ((لا يمكننا أن نغفل سياق هذه الأزمة وهي أطول احتلال مستمر في التاريخ لشعب لا يريد أن يُحكم وخاب أمله مرة تلو الأخرى، لقد صوتنا لصالح هذا القرار لأنه يشير بشكل واضح إلى المبادئ الأساسية التي يجب احترامها والتي يجب على هذا المجلس تعزيزها والتمسك بها)).

حل الدولتين

وأضافت أن ((التصعيد الحالي يدفعنا جميعاً بما في ذلك الإسرائيليون والفلسطينيون للعمل من أجل ضمان حل الدولتين، والبديل الوحيد لذلك هو العنف الذي نشهده اليوم)). ومضت السفيرة لانا زكي نسيبة قائلة ((منذ 3 سنوات أقامت بلادي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، والاتفاقيات الإبراهيمية تستند إلى حقيقة بسيطة ولكنها ثابتة:

وهي أن السلام والحوار أفضل من العنف والعداوة. ومع شركائنا الأمريكيين والإسرائيليين سعينا من أجل إنشاء شرق أوسط جديد نضمن فيه التعاون والتعايش لضمان الازدهار والأمن والسلام للجميع، والضرر الكبير الذي يعاني منه الناس في غزة قد يطفئ هذا العمل)). وقالت إنه ((لا يمكننا أن نحكم على الملايين من الناس بالبؤس لأن الدبلوماسية صعبة.

وعلينا أن نستمر في المحاولة، مراراً وتكراراً. ويجب علينا أن ندرك أنه من خلال استمرارنا في الفشل في الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة بلد في وطنه، فإننا نؤجج هذه الدورة المتواصلة من العنف والكراهية. دعونا لا نفشل في هذا الاختبار، من أجل الإسرائيليين، ومن أجل الفلسطينيين، ومن أجل شعوب الشرق الأوسط كافة)).

حق النقضوكانت الولايات المتحدة قد استخدمت أمس الأربعاء حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يدعو إلى هدنة إنسانية للصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وكان مشروع القرار، الذي قدمته البرازيل، يهدف للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وصوت 12 عضواً لصالح مسودة النص اليوم بينما امتنع عضوان عن التصويت.

والدول التي أيدت القرار هي دولة الإمارات، وألبانيا والبرازيل والصين والإكوادور وفرنسا والغابون وغانا واليابان ومالطا وموزمبيق وسويسرا بينما امتنعت كل من روسيا والمملكة المتحدة عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو.

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