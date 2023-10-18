إنجاز 2481 مبنى جديداً في دبي خلال 9 أشهر

أظهرت بيانات مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة، منذ بداية العام الجاري، حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، بلغ 2481 مبنى جديداً، بمعدل بلغ نحو 275.66 مبنى شهرياً، وأن شهر فبراير الماضي سجل أعلى عدد من المباني المنجزة في الإمارة، بواقع 386 مبنى جديداً.

قائمة

وبينت الإحصاءات أن الفلل الخاصة تصدرت قائمة المباني المنجزة، من حيث العدد، خلال الفترة المذكورة أعلاه، وبلغ عددها 1199 فيلا، تلتها الفلل الاستثمارية بمعدل 915 فيلا. ثم جاءت المباني متعددة الطوابق المنجزة بالمركز الثالث، بمعدل 176 مبنى، تلتها المباني العامة بمعدل 108 مبانٍ، ثم المباني الصناعية بمعدل 83 مبنى.

فلل خاصة

وكشفت البيانات الإحصائية أن الفلل الخاصة تصدرت قائمة نسبة المباني المنجزة خلال الفترة من يناير حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي من العام الجاري، من حيث النسبة، بواقع 48.3 % من إجمالي المباني، تلتها الفلل الاستثمارية بنسبة بلغت 36.9 %، ثم المباني متعددة الطوابق بنسبة 7.1 %، وبلغت نسبة المباني العامة 4.4 %، والمباني الصناعية المنجزة بواقع 3.3 %.

إجمالي المباني

وبحسب البيانات الإحصائية، بلغ إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي، خلال يناير الماضي، 151 مبنى، وخلال فبراير 386 مبنى، فيما بلغ عدد المباني الجديدة المنجزة في شهر مارس 313 مبنى، وفي أبريل 240 مبنى، وفي مايو 277 مبنى، بينما بلغ عدد المباني المنجزة في شهر يونيو الماضي 331 مبنى، فيما سجل في شهر يوليو إنجاز 283 مبنى، وفي شهر أغسطس 293 مبنى، وخلال سبتمبر الماضي 207 مبانٍ.

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