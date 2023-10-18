100 جامعة ومؤسسة في معرض التعليم بإكسبو الشارقة

افتتح الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي في الشارقة أمس، فعاليات النسخة الـ19 من معرض التعليم الدولي، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الامارة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، من 18 إلى 21 أكتوبر الجاري.

وحظي المعرض الذي تشارك فيه 100 من المؤسسات التعليمية والأكاديمية، وكبرى الجامعات والمعاهد المحلية والعالمية، باهتمام شريحة واسعة من مجتمع الطلبة، ومؤسسات التعليم الأكاديمي المحلية والدولية.

وأكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس ادارة "الاكسبو"، أن معرض التعليم الدولي أصبح أهم حدث للتعليم في الدولة والمنطقة، لأنه يقدم النظم التعليمية الابتكارية المعرفية ذات التنافسية العالمية، وكونه يستهدف شريحة الشباب التي تعد القوى المستقبلية المحركة لسوق العمل ومشاريع التنمية، ويعد من الفعاليات التي تسهم بدور فاعل في مواكبة الازدهار غير المسبوق الذي يشهده قطاع التعليم العالي على مستوى المنطقة.

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز اكسبو الشارقة مؤكداً أن المشاركة الواسعة من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والدولية في النسخة الـ19 للمعرض، دليل على أهمية هذا الحدث على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، ونجاحه المتواصل في استقطاب المؤسسات التعليمية الرائدة في مكان واحد.

حرص

من جهة أخرى شهد جناح وزارة التربية والتعليم بالمعرض إقبالاً واسعاً من الطلبة والزائرين، و أكد الدكتور حمد الكعبي مدير إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم، لـ(البيان)، أن المشاركة في معرض التوظيف الدولي بالشارقة، تعد مشاركة دائمة.

وذلك حرصاً من الوزارة على إبراز كافة الخدمات التي تقدم للطلبة وللجمهور بشكل عام في الدولة، منها التركيز على البعثات الدراسية خارج الدولة للتعريف بها، لافتاً إلى أن الوزارة تركز من خلال الابتعاث على التخصصات الطبية، ثم التخصصات الهندسية وفروعها، ثم العلوم الطبيعية، ومنها العلوم والرياضيات والكيمياء، وخلافها من العلوم الطبيعية.

فرصة

من جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المعرض منصة مهمة توليها المؤسسة اهتماماً خاصاً، نظراً لاستقطابه طلبة الثانوية العامة المقبلين على اختيار تخصصاتهم التعليمية المستقبلية، ما يتيح لها فرصة استعراض برامجها التعليمية للتخصصات الطبية.

وإطلاع الطلبة على برنامج ((بكالوريوس التمريض)) وبرنامج ((مسار)) المعنيين بتشجيع الطلبة ودعمهم في سنوات التعليم الجامعي، حيث توفر المؤسسة فيهما منحاً دراسية في حال حصول الطالب على نسبة لا تقل عن 80%، أو معدل تراكمي لا يقل عن 2.5، بشرط ألا يكون قد مضى على حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أكثر من ثلاث سنوات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز