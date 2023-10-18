وزارة العدل تطلق خدمة الوكالة الخاصة بالعمالة المساعدة

أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في وزارة الدولة للتطوير الحكومي وهيئة تنظيم الاتصالات، الخدمة الأولى من ضمن باقة الوكالة الرقمية للخدمات الحكومية وهي خدمة الوكالة الخاصة بخدمات العمال المساعدة.

والتي توفر 23 خدمة ضمن الخدمات المتعلقة بشؤون العمالة المساعدة بهدف توفير آلية لأفراد المجتمع ممن لا يتاح لهم الوقت أو الإمكانية للقيام بمعاملات جلب عمال الخدمة المساعدة ومتابعة معاملاتهم في المؤسسات الحكومية أو الخاصة وتوفير آلية جديدة تسهل إنشاء وثيقة توكيل لشخص آخر ينوب عن الموكل في القيام بهذه المعاملات بطريقة سهلة وبسيطة وعبر موقع الوزارة الإلكتروني.

وكان معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، قد صرح عقب توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة العدل ووزارة التطوير الحكومي والمستقبل وهيئة تنظيم اتصالات والحكومة الرقمية في معرض جيتكس 2023، بأن وزارة العدل في سعي دائم لتسهيل رحلة المتعاملين في مجال تقديم الخدمات الحكومية القانونية وأن الاهتمام بالخدمات الرقمية يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الجهود لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات الحكومية من خلال توحيد قنوات تقديم الخدمات.

مؤكداً أن وزارة العدل تكثف جهودها في مشروع وكالة الخدمات الرقمية الحكومية بهدف توفير بيئة رقمية متطورة تمكّن المتعامل من الوصول السهل والفعّال إلى الخدمات القانونية، مع الحفاظ على جودة وسرعة تلك الخدمات، ونحن نعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات والقطاعات الحكومية الأخرى لضمان التكامل الشامل في الخدمات التي تقدم من وزارة العدل وأن هذه الخدمة الجديدة تأتي ضمن مشروع تطوير الممكنات الرقمية التي طورتها الحكومة ضمن جهودها للتحول الرقمي الشامل الذي سيتيح لكل الجهات الحكومية توفير خدمات الوكالة الرقمية لخدماتها عبر مواقعها وتطبيقاتها خلال الأشهر المقبلة.

ويذكر أن وزارة العدل من ضمن أولى الجهات الحكومية التي باشرت بتقديم الوكالات الرقمية للخدمات الحكومية بتوفيرها لهذه الوكالة التي تتيح للمواطنين والمقيمين تفويض الآخرين لإجراء معاملات حكومية رقمية نيابة عنهم بصورة آمنة وقانونية تحفظ حقوق كل الأطراف، ويتم إصدارها عبر موقع وزارة الإلكتروني ومنصاتها الرقمية وتكون سارية المفعول لمدة سنتين قابلة للإلغاء اللحظي في أي وقت.

ويستطيع الوكيل استخدام هذه الوكالة على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالجهة الحكومية المختارة وتقديم طلب الخدمة المختارة نيابةً عن الموكل، وتسعى وزارة العدل من خلال هذه الخدمة الجديدة إلى تحقيق العديد من الأهداف من بينها زيادة نسبة اعتماد الجمهور على الخدمات الحكومية الرقمية.

وزيادة نسبة المشاركة والاستفادة من الخدمات الحكومية بين جميع شرائح المجتمع وتيسير الوصول إلى الخدمات الحكومية، ويستطيع المستفيد الحصول على هذه الخدمة من خلال تسجيل الدخول إلى موقع الوزارة عن طريق الهوية الرقمية وتقديم الطلب واختيار الوكالة الخاصة بالخدمات واختيار الجهة التي ستسري فيها الوكالة ثم دفع الرسوم والتوقيع من خلال الهوية الرقمية، ثم الحصول عليها من النظام بكل سهولة ويسر ويمكن الحصول عليها أيضاً من خلال المحفظة الرقمية أو من خلال موقع الجهة. وتسعى وزارة العدل في المرحلة القادمة إلى توسيع تقديم خدماتها مع دوائر أخرى من شركائها لاستكمال باقة الخدمات الحكومية الرقمية.

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