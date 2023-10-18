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قرقاش يبحث التعاون مع الأمين العام لدول الكومنولث

10/18/2023 7:28:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، باتريسيا سكوتلاند الأمين العام لدول الكومنولث على هامش زيارتها للدولة.

بحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون وسبل تعزيزها وتطرقا إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP28 الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين، ودوره في حشد الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي وتداعياته وإيجاد حلول ملموسة لمعالجة هذا الأمر.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات ستبذل الجهود كافة ليكون COP28 محطة محورية في العمل المناخي العالمي، لتحقيق أعلى الطموحات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لما فيه مصلحة الأجيال القادمة.

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