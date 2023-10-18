قرقاش يبحث التعاون مع الأمين العام لدول الكومنولث

(MENAFN
- Al-Bayan)
التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، باتريسيا سكوتلاند الأمين العام لدول الكومنولث على هامش زيارتها للدولة.
بحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون وسبل تعزيزها وتطرقا إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP28 الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين، ودوره في حشد الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي وتداعياته وإيجاد حلول ملموسة لمعالجة هذا الأمر.
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات ستبذل الجهود كافة ليكون COP28 محطة محورية في العمل المناخي العالمي، لتحقيق أعلى الطموحات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لما فيه مصلحة الأجيال القادمة.
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