مدارس تحذر طلابها: الجمعة يوم مدرسي

حذرت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم طلابها من الغياب أيام الجمعة، مشددة على أهمية التزام الطلبة بالدوام المدرسي طوال أيام الأسبوع.

لافتين إلى أن يوم الجمعة هو يوم مدرسي لا يقل أهمية عن باقي أيام الأسبوع، حيث يدرس فيه 4 حصص من المقرر الدراسي، والغياب فيه دون عذر مقبول يعرض الطالب للمخالفات التي جاءت في لائحة السلوك الطلابي والتي تعد من مخالفات الدرجة الثانية، ولاسيما ينتهي دوام الطلبة يوم الجمعة عند الساعة 11:30 صباحاً.

وبدورها حثت المدارس طلابها على الالتزام بالحضور، محذرة من الغياب المتكرر الذي من شأنه أنه سيؤثر على عملية ((التعليم والتعلم)) وعلى تحصيل درجات السلوك.

لذلك خاطبت تلك المدارس أولياء الأمور وحثتهم على أهمية متابعة أبنائهم من حيث الالتزام بالحضور إلى المدرسة، وشددت أنه في حال الغياب ستقوم الإدارات باتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق لائحة السلوك الطلابي بشأن الطلبة المتغيبين من دون عذر، واحتساب خصم من درجات السلوك.

وجاء في تحذيراتهم أنه سيخصم 4 درجات للطالب في حال الغياب، وفي حال التكرار يخصم 8 درجات مع تطبيق إجراءات اللائحة، لافتين إلى أن هذه الأيام يعقد فيها الاختبارات التكوينية وتعتبر من أكثر فترات الدراسة أهمية، حيث تسهم بشكل كبير في دعم الطلبة، وأرسلت المدارس رسائل نصية لأولياء الأمور تبلغهم بأن غياب أبنائهم قد يعرض أبناءهم إلى فقدان درجات.

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