«الإمارات للفضاء» تستضيف اجتماع المجلس الاستشاري لمعرض دبي للطيران

استضافت وكالة الإمارات للفضاء في مقرها، اجتماعاً موسعاً للمجلس الاستشاري لمعرض دبي للطيران، الذي يعقد من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل في مطار آل مكتوم الدولي ((DWC)) بمشاركة رواد القطاع والمبتكرين، وذلك لبحث ومناقشة آخر المستجدات وتوقعات المشاركة حول المعرض.

حضر الاجتماع معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، وإبراهيم حمزة القاسم، نائب المدير العام، وميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص في الشرق الأوسط وأفريقيا، وكولجيت غاتا أورا، رئيس شركة بوينج في الشرق الأوسط، تركيا وأفريقيا، إلى جانب نخبة من الأعضاء البارزين في المجلس الاستشاري للمعرض.

وقالت معالي سارة الأميري: في ظل التقدم التكنولوجي وبينما نتجه نحو الاستثمار في قطاع الفضاء والطيران، تسعى دولة الإمارات عبر نهجها المتفرد والرائد لتقديم جهود مميزة في استخدام التكنولوجيا المتقدمة بالقطاع الفضائي والاستثمار الكبير في البحث والتطوير، حيث نضع الابتكار والتطور التكنولوجي في صميم أولوياتنا، بهدف تحقيق القيادة العالمية وفتح آفاق جديدة في هذا المجال الحيوي.

وأضافت: نعتمد على رؤى واستراتيجيات مستدامة لدعم الصناعات المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من الموارد والخبرات المحلية وجهود التوطين في القطاع عبر حملة ((اصنع في الإمارات)) ومشروعاتنا الفضائية الرائدة.

وتابعت: مع توجه الدولة نحو الاستثمار في استكشاف الفضاء، نعمل على تحويل تلك الفرص الفضائية إلى فرص استثمارية واعدة، وفتح قنوات جديدة للتعاون الدولي خلال معرض دبي للطيران، مع تقديم خدمات فضائية تجارية مبتكرة تلبي احتياجات السوق.

وتوجهت معاليها بالشكر إلى شركاء النجاح في المهمات والمبادرات الفضائية في قطاع الفضاء ومن بينهم مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة ((مبادلة)) والياه سات، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات البحثية العالمية، مشيرةً إلى أهمية مساهماتهم المستمرة في دعم الجهود المشتركة لتحقيق رؤية دولة الإمارات الطموحة في الفضاء.

وقال سالم القبيسي إن التنسيق المشترك يشكل عنصراً حيوياً لضمان التفوق والتميز في هذه النسخة من معرض دبي للطيران، حيث يسهم الجمع بين الجهود وتوحيد الرؤى في خلق نتائج تفوق التوقعات، والتواصل الفعّال والتعاون المشترك يضمنان تحقيق أهدافنا ورؤيتنا لتقديم تجربة متميزة للحضور والمشاركين في معرض دبي للطيران ولا سيما في جناح الفضاء.

وتم خلال الاجتماع، تسليط الضوء على أحدث المستجدات ورؤية وأهداف المعرض في تعزيز التواصل والتعاون بين الشركات والمؤسسات الدولية، والاستثمار بشركات الفضاء الوطنية والدولية في الدولة، بما يدعم تحفيز التنمية المستدامة في قطاعي الفضاء والطيران، ويسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني والنهضة التنموية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما ناقش الاجتماع مجهودات وكالة الإمارات للفضاء في الترويج لمعرض دبي للطيران على الصعيدين الإقليمي والعالمي والتنسيق مع مختلف الجهات لتنظيم نسخة متفردة هذا العام، إلى جانب خططها لإبراز المشاريع الوطنية الفضائية الحالية والمستقبلية، وتنظيم العديد من ورش العمل التفاعلية مع خبراء من مجال الفضاء لتبادل المعرفة والتجارب خلال المعرض.

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