تربويون: رياض الأطفال ضرورية لتأهيلهم قبل «الابتدائية»

حذر تربويون ذوي الطلبة من إغفال تسجيل أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال أو الانتظار للتسجيل المباشر في المرحلة الابتدائية، موضحين أن الأطفال ((غير الملتحقين)) يكونون متأخرين أكاديمياً واجتماعياً عن أقرانهم.

واعتبروا أن مرحلة ((رياض الأطفال)) تمثل ركيزة أساسية للنجاح المستقبلي لأي طفل، وتأهيله قبل الدخول إلى المرحلة الابتدائية، كونها تركز على التنمية الجسدية والاجتماعية والعاطفية، إلى جانب تطوير المهارات المعرفية العامة مثل الذاكرة والانتباه وحل المشكلات، وتطوير مهارات التعلم والقراءة والكتابة وصنع القرار، والاستقلالية.

وقالوا، إن بعض أولياء الأمور يعتقدون بأن بقاء أطفالهم في المنزل خلال مرحلة الروضة أمر مغرٍ، غير مدركين فوائد انخراطهم في التعليم المبكر.

لبنة أولى

وقالت الدكتورة رحاب الشافعي تربوية متخصصة في رياض الأطفال، إن الأطفال الذين لم يلتحقوا بالروضتين الأولى والثانية قد يفتقرون إلى فرص وتجارب تعليمية وتنموية، إذ إنّ هاتين المرحلتين تمثلان اللبنة الأولى للتفاعل الاجتماعي المنتظم مع أقرانهم، وتوفران فرص التعلم الهيكلي والمنظم، وتطوير المهارات الاجتماعية والأكاديمية في مرحلة مبكرة من حياتهم.

ولفتت إلى أن الإدارات المدرسية تكتشف هذا الافتقار عند التحاق الأطفال بالصف الأول الابتدائي، حيث يظهر الفرق بين الأطفال الذين التحقوا بالرياض وغيرهم، سواء أكاديمياً أو اجتماعياً.

واعتبرت بولا فين، نائب مدير المرحلة الابتدائية في أكاديمية جيمس وليغتون، أن رياض الأطفال مرحلة حساسة لها طرق ومناهج خاصة، تسهم في تعزيز التطور المعرفي المبكر للطفل، وتتيح له الفرصة لتقوية الروابط الدماغية والقدرة على التفكير والتحليل بشكل يومي، من خلال التجارب وأدوات المعرفة الموجه له.

وتحدثت بولا فين، عن دور المناهج في هذه المرحلة الدراسية المبكرة في تعليم الأطفال أساسيات القراءة والكتابة والحساب ليكونوا مستعدين بشكل تام لمتطلبات المرحلة الابتدائية.

العمل الجماعي

وقالت مايدي فرج مديرة رياض الأطفال في مدرسة المعارف بدبي، إن الطفل يتعلم استراتيجية العمل الجماعي في تلك الفترة، ((لذلك تعتبر مرحلة رياض الأطفال هي المرحلة الأساسية في صقل التعليم والتعلم لدى الأطفال.

حيث تتبع المدارس عدداً من الاستراتيجيات التعليمية الحديثة من أجل تحفيز وتشجيع المتعلمين مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب والسماح لجميع الطلاب بالمشاركة وجعل المتعلم نشطاً وفعّالاً)).

وذكرت أن التعليم يتم بشكل جماعي في تلك المرحلة، حيث يتم تقسيم المتعلمين إلى مجموعات صغيرة ويكونون مسؤولين عن أهداف مشتركة أو محددة قائمة على التعاون المتمثل في تبادل المهارات والمعرفة لتحقيق المهمة المشتركة بينهم بنجاح، وهذه أحد أهداف التربية الحديثة.

أساس متين







وذكرت كريستيانا باميديلي، مديرة مرحلة الروضة في مدرسة وستمينستر رأس الخيمة، أن مرحلة التأسيس للسنوات الأولى في مجالات التعلم تشكل أساساً متيناً لنمو الطفل لبقية حياته.

حيث يكون دماغ الطفل في السنوات الخمس الأولى أكثر تقبلاً للتعلم، ومن ثم، تركز مراحل التأسيس على التنمية الجسدية والاجتماعية والعاطفية والمعرفية، إلى جانب تطوير المهارات المعرفية العامة مثل الذاكرة والانتباه وحل المشكلات في هذه المرحلة.

وأكدت أن الدراسة العالمية المعروفة باسم ((ميلووكي)) تؤكد أن الأطفال الذين التحقوا ببرامج التعليم في السنوات المبكرة لديهم درجات ذكاء أعلى من أقرانهم الذين لم يحصلوا على تعليم رياض الأطفال، فضلاً عن الحاجة أيضاً إلى المهارات الحياتية لدعم جميع الأطفال.

لذلك حث أولياء الأمور عن إغفال تلك المرحلة المهمة التي تشكل جسراً متيناً لدى الطفل بين المهارات الأولى التي يتعلمها في رياض الأطفال وبين المرحلة التأسيسية الأولى.

مناهج تعليمية







من جهتها أفادت راحيلا حسين، مديرة مرحلة السنوات الأولى في مدرسة ويس غرين الدولية الشارقة، بأن المرحلة العمرية الممتدة من الولادة حتى عمر 5 سنوات هي من المراحل الحرجة لنمو دماغ الطفل ونموه بشكل عام، وخلال السنوات الأولى، يختبر الأطفال سريعاً النمو المعرفي والعاطفي والاجتماعي والجسدي، إذ يبدأون بتشكيل الركائز الأساسية لمختلف المهارات والقدرات التي سترسم مستقبلهم التعليمي.

إتقان وتواصل

ولفتت جولي ويكهام، مديرة مرحلة الروضة في مدرسة جيمس وينشستر الفجيرة، إلى أن التحاق الأطفال بالرياض يعدهم لعملية تعلم ناجحة مدى الحياة، ويسهم في نموهم الشخصي وتطورهم الاجتماعي والأكاديمي، ويمدهم بالمهارات الأساسية مثل التواصل وإتقان اللغة والتفاعل الاجتماعي، والعناصر الأساسية لمهارات العد والقراءة والكتابة.

حيث ترتكز برامج تدريس تلك المرحلة بشكل مختلف عن باقي المراحل من خلال الابتعاد عن الطرق التقليدية للتعليم.

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