38 ألف سلة إغاثية في «تراحُم من أجل غزة»

تتواصل حملة ((تراحُم من أجل غزة)) التي انطلقت في دولة الإمارات الأسبوع الماضي لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة، في تعبير صادق عن نهج الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني.

وتنظم الحملة فعاليات جديدة، تبدأ السبت المقبل من الساعة 9 صباحاً -2 ظهراً في قاعة الرمال في دبي، بإشراف مؤسسة دبي العطاء.

وتقام فعاليتان الأحد المقبل، إحداهما في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ((أدنيك)) من 9 صباحاً -2 ظهراً، بإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأخرى في مركز إكسبو الشارقة من 9 صباحاً -2 ظهراً، بإشراف جمعية الشارقة الخيرية، لتجهيز 25 ألف سلة إغاثية بمشاركة المتطوعين من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، والعديد من المؤسسات العامة والخاصة.

مساعدات

وتأتي هذه الفعاليات الجديدة، بعد النجاح الذي حققته الحملة في يومها الأول، والتي انطلقت يوم الأحد الماضي في قاعة موانئ أبوظبي بميناء زايد بمشاركة أكثر من 4500 متطوع قاموا بتجهيز 13 ألف سلة إغاثية، تنوعت بين السلال الغذائية والمخصصة للأطفال وللنساء والأمهات، ليصل الإجمالي إلى 38 ألف سلة.

وتعكس حملة ((تراحُم من أجل غزة)) جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساعدة المتضررين في قطاع غزة، حيث تتجلى هذه القيم الإنسانية في العديد من المبادرات التي تقوم بها الدولة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، وخاصة من الأطفال والنساء.

وتهدف حملة ((تراحم من أجل غزة)) إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وخاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم، إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.

وتشرف على الحملة وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي، وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية.

ويمكن للراغبين بالتطوع للمشاركة في تجهيز السلال الإغاثية التسجيل عبر منصات التطوع كمنصة ((متطوعين. إمارات)) ومنصة التطوع مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومنصة برنامج دبي للتطوع، ومنصة مركز الشارقة للتطوع، ومنصة يوم لدبي.

وتستقبل مراكز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في أنحاء الدولة التبرعات العينية، حسب المواد الموضحة في الموقع الإلكتروني للهيئة، كما تستقبل المساعدات النقدية حسب الحسابات البنكية والرسائل النصية الموضحة في الموقع الإلكتروني للهيئة: طرق التبرع

حددت هيئة الهلال الأحمر 4 طرق لجمع التبرعات والمشاركة في فعاليات حملة ((تراحم من أجل غزة)) التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني.

وأوضحت الهيئة بأنه بإمكان كافة فئات الجمهور المشاركة في إغاثة أشقائهم الفلسطينيين، عبر إرسال رسائل نصية تتيح لمشتركي شبكتي ((اتصالات)) و((دو)) التبرع بقيمة تتراوح ما بين 10 دراهم إلى ألف درهم في الرسالة الواحدة، لصالح الحملة، عبر إرسال الرمز (PL1) إلى الرقم 2441 للتبرع بمبلغ 10 دراهم وإلى الرقم 4218 للتبرع بمبلغ 20 درهماً وإلى الرقم 4234 للتبرع بمبلغ 40 درهماً وإلى الرقم 2446 للتبرع بمبلغ 100 درهم، وإلى الرقم 5254 للتبرع بمبلغ 500 درهم وإلى الرقم 4236 للتبرع بمبلغ ألف درهم.

أما الوسيلة الثانية التي وضعتها هيئة الهلال لدعم حملة ((تراحم من أجل غزة)) فتتمثل في قيام المتبرع بالإيداع المباشر أو التحويل الإلكتروني للمبالغ المالية إلى الحساب المصرفي الخاص بالحملة.

كما أتاحت هيئة الهلال الأحمر إمكانية المساهمة في الحملة عبر الحضور إلى مقار تجميع وتجهيز الطرود الغذائية، فضلاً عن تخصيص كرفانات ومواقع لاستلام تبرعات الجمهور بما فيها الملابس والألعاب والبطانيات والمواد الغذائية الأساسية.

من جانب آخر واصلت أمس الأربعاء ولليوم الرابع على التوالي مقار استقبال التبرعات لحملة ((تراحم من أجل غزة)) استلام تبرعات المساهمين في الحملة من مختلف الفئات الجنسيات، سواء من المواطنين أو المقيمين على أرض الدولة، بما يرسخ حرصهم والتزامهم الإنساني في مد يد العون والمساعدة لأشقائهم المستضعفين.

وأشادت هيئة الهلال الأحمر بالتجاوب والإقبال الكبيرين من كافة فئات المجتمع تضافر الجهود، سواء على مستوي الأفراد أو المؤسسات لمساعدة وإغاثة الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وخاصة الأطفال الذين يشكلون ما يقرب من نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم، إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.

كما أشادت بالكم الهائل من المساعدات التي قدمها ويواصل تقديمها المواطنون والمقيمون، والجهود التي بذلها العاملون في المؤسسات المحلية في سبيل إنجاح مبادرات الحملة.

تلبية النداء

وتواصل إمارة الشارقة استقبال التبرعات العاجلة تلبية لنداء ((تراحم من أجل غزة)) ويشارك في تنظيمها جمعية الشارقة الخيرية، ومؤسسة القلب الكبير، ومركز الشارقة للتطوع، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ووزارة الخارجية.

وتأتي هذه الحملة التي تستقبل التبرعات والدعم من أفراد المجتمع استكمالاً لمنظومة الدعم الإنساني التي بدأتها الإمارة منذ أمس في الضواحي والقرى بتوفير حزم الإغاثة العاجلة للأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة ترجمة لأواصر الأخوة والتراحم لمساندة المنكوبين وتقديم العون لهم.

وأتاحت جمعية الشارقة الخيرية استقبال التبرعات النقدية من خلال وسائل التبرع المتاحة عبر الموقع الإلكتروني، والتي تضم بطاقة الائتمان، والتبرع عبر أبل وسامسونغ باي، والتحويل البنكي إلى جانب الرسائل النصية القصيرة، وتستقبل الجمعية اتصالات الجمهور واستفساراتهم من خلال الخط الساخن 80014.

الحملة تعكس جهود الإمارات الإنسانية لمساعدة المتضررين في القطاع

مبادرات لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من حدة الأزمة

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طرق لجمع التبرعات وسط إقبال كبير من كافة فئات المجتمع

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