Thursday, 19 October 2023 05:50 GMT

دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تدشن مع أڤايا منصّة اتصالات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

10/18/2023 7:28:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عقدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي شراكة مع أڤايا، الشركة العالمية في حلول تجارب العملاء، لتدشين منصّة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من شأنها تبسيط عملية إصدار تراخيص الأعمال في إمارة دبي، وذلك على هامش فعاليات ((جيتكس غلوبال)).

وستساهم هذه الحلول التي تستند إلى مبدأ ((تبنّي النهج الرقمي أولاً))، والتي تم تصميمها خصّيصاً لتلبية احتياجات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في تقديم تجربة استخدام سهلة بين فريق عمل الدائرة وعملائها من خلال مجموعة من القنوات الرقمية.

وقال أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: ((هدفنا هو جعل دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والسياحة، ونسعى لتحقيق ذلك من خلال المبادرات السياحية والبرامج الاقتصادية المستقبلية)).

من جهته قال نضال أبو لطيف، النائب الأول للرئيس والرئيس العالمي لقطاع المبيعات في أڤايا، ورئيس أڤايا العالمية: ((دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هي جهة ذات مستوى متقدم وتستثمر بقوة ضمن رؤية مستقبلية واضحة وبطريقة مدروسة وصحيحة. حيث أنه ومن خلال اتباع نهج يشتمل على مراحل لتحقيق الابتكار)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN18102023000110011019ID1107267066

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث