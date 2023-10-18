دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تدشن مع أڤايا منصّة اتصالات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

عقدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي شراكة مع أڤايا، الشركة العالمية في حلول تجارب العملاء، لتدشين منصّة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من شأنها تبسيط عملية إصدار تراخيص الأعمال في إمارة دبي، وذلك على هامش فعاليات ((جيتكس غلوبال)).

وستساهم هذه الحلول التي تستند إلى مبدأ ((تبنّي النهج الرقمي أولاً))، والتي تم تصميمها خصّيصاً لتلبية احتياجات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في تقديم تجربة استخدام سهلة بين فريق عمل الدائرة وعملائها من خلال مجموعة من القنوات الرقمية.

وقال أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: ((هدفنا هو جعل دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والسياحة، ونسعى لتحقيق ذلك من خلال المبادرات السياحية والبرامج الاقتصادية المستقبلية)).

من جهته قال نضال أبو لطيف، النائب الأول للرئيس والرئيس العالمي لقطاع المبيعات في أڤايا، ورئيس أڤايا العالمية: ((دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هي جهة ذات مستوى متقدم وتستثمر بقوة ضمن رؤية مستقبلية واضحة وبطريقة مدروسة وصحيحة. حيث أنه ومن خلال اتباع نهج يشتمل على مراحل لتحقيق الابتكار)).

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