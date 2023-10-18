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563.6 مليار درهم ناتج أبوظبي في النصف الأول بارتفاع %4

10/18/2023 7:28:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجحت أبوظبي في تحقيق إنجاز كبير على صعيد نموها الاقتصادي، إذ شهد الناتج المحلي الإجمالي زيادة ملحوظة بنسبة 4% ليصل إلى 563.6 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال ملتقى ((استثمر في الغد)) ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى الاستثمار العالمي 2023، أن الفضل في النمو الاقتصادي الذي حققته الإمارة يعود بالدرجة الأولى إلى الأداء المتميز للقطاع غير النفطي، الذي توسع على نحو كبير بنسبة 9.2% خلال النصف الأول من العام الحالي، ليشكل أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي. وحدد البلوشي 5 قطاعات رئيسية مستهدفة للنمو المستدام تشمل الصناعات التكنولوجية، الرعاية الصحية، التعليم، السياحة، والزراعة.

هذه القطاعات، ستعمل على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص عمل تحتاج إلى مهارات خاصة، ما يدفع الابتكار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.وتطرق البلوشي للحديث عن ما حققته الإنارة على صعيد القطاع الصناعي، حيث أسهمت استراتيجية أبوظبي الصناعية في تحقيق نمو بمعدل 16.6% في عدد الرخص الصناعية الجديدة، كما زاد عدد المصانع العاملة بنسبة 4.7 % ليصل إلى 966 مصنع، ونمت استثمارات الشركات الصناعية التي انتقلت إلى مرحل الإنتاج بنسبة 85.7 % لتصل إلى 15.36 مليار درهم ليصل إجمالي استثمارات المصانع العاملة خلال العام الأول إلى 384.06 مليار درهم، فيما أصدرت أبوظبي 116 رخصة صناعية جديدة خلال النصف الأول من 2023 وهو ما يعزز دور القطاع الصناعي في أبوظبي، لجاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الابتكار.

من جانبه أكد القائم بأعمال المدير التنفيذي للاستثمار الأجنبي المباشر في مكتب أبوظبي للاستثمار هيثم الصبيحي، خلال المنتدى أن المكتب سيعمل على تقديم الدعم لصادرات شركات أبوظبي للخارج لتعظيم الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية واتفاقيات التجارة التي وقعتها الإمارات مع عدد من دول العالم.

563.6 مليار درهم ناتج أبوظبي في النصف الأول من 2023 بنمو 4%

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