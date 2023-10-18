«إعمار العقارية» يستحوذ على %42.4 من سيولة سوق دبي

استحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على 42.4% من سيولة سوق دبي المالي، في تداولات أمس، جلسة منتصف الأسبوع، بسيولة قاربت 185.4 مليون درهم، ليغلق عند 6.84 دراهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي في ختام تداولات الجلسة، بدعم سهمي ((دبي الإسلامي)) و((إعمار للتطوير)) اللذين ارتفعا 1.1% و0.8% على التوالي، وأغلق مؤشر السوق عند 3883.06 نقطة، منخفضاً بنسبة 1.38%.

وقفز سهم ((الفردوس القابضة)) بالحد الأقصى عند 0.428 درهم، ليقود ارتفاعات 5 أسهم بسوق دبي، مرتفعاً بنسبة 14.7%. وصعدت في سوق دبي أسهم ((سلامة)) 1.2%، و((تبريد)) 0.3%، فيما استقر ((تعاونية الاتحاد)) عند 2.36%.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9483.98 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.73%، وشهد السوق ارتفاع أسهم ((حياة للتأمين)) 6.5%، و((البنك العربي المتحد)) 2.5%، و((أمريكانا للمطاعم)) 2.4%، و((مصرف أبوظبي الإسلامي)) 2%، و((ريسبونس بلس القابضة)) 1.5%.

وحصد سهم ((العالمية القابضة)) النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 213.1 مليون درهم، تلاه ((أبوظبي الأول)) بسيولة 134 مليون درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 104.35 ملايين درهم، ليغلق عند 19.36 درهماً.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، سيولة بأكثر من 1.47 مليار درهم موزعة بواقع 1.04 مليار درهم في سوق أبوظبي، و437.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 8.340 ملايين سهم عبر تنفيذ أكثر من 25.5 ألف صفقة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.479 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.821 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و658.1 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

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