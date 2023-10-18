المفوض السابق في لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية لـ«البيان»: البنية التحتية الرقمية في دبي متميزة عالمياً

قال جوناثان أدلستين المفوض السابق في لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في الولايات المتحدة الأمريكية، المدير العام رئيس قسم السياسة العالمية والاستثمار العام في ((ديجيتال بريدج)) Digital Bridge، إن البنية التحتية الرقمية في دبي والإمارات متميزة على مستوى عالمي، فهناك قدر كبير من سعة مراكز البيانات وشبكات الألياف الممتازة وشبكات الاتصالات، مؤكداً أن الفرص الاستثمارية في الدولة يمكن البناء عليها كما أن الهيكل التنظيمي والقانوني يحفز ويحترم الاستثمار.

وأضاف أدلستين في تصريحات لـ((البيان)) على هامش معرض ((جيتكس غلوبال 2023))، إن البنية التحتية الرقمية تتطلب استثماراً مستمراً للحفاظ على المستوى المتقدم الحالي ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الإمارات أظهرت ريادتها في إدراك أهمية البنية التحتية الرقمية ونتيجة لذلك، أصبح لديها واحدة من أهم شبكات الإنترنت والاتصالات العالمية، كما نشهد في الدولة تغطية ذات مستوى عالمي يصعب تحقيقها في البلدان الكبيرة ذات المناطق الريفية مثل الولايات المتحدة أو أجزاء من أوروبا.

وأفاد أدلستين بأن البنية التحتية الرقمية المتقدمة ضرورة لتحقيق أقصى قدر من النمو في الناتج المحلي الإجمالي، فهي تزيد الإنتاج، وتزيد التنمية الاقتصادية، وتزيد الفرص في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد تقريباً، من الرعاية الصحية إلى التصنيع إلى التعليم، ولذا فإن الأمر على المحك هنا بالنسبة لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي.

الذكاء الاصطناعي التوليدي

وقال أدلستين إن الذكاء الاصطناعي التقليدي استخدام سنوات عديدة في كل تطبيقات الصناعات المتقدمة، ولكن الأمر الجديد الذي نراه هو تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي، إنه مجرد البداية، وأعتقد أننا في المراحل المبكرة جداً، واللافت أننا لم نشهد تبنياً أسرع منه.

وأضاف ((والمثير للاهتمام أن OpenAI أسرع تطبيق تم تحميله على الإطلاق، ففي شهرين، وصل إلى 100 مليون مستخدم حول العالم، الأمر الذي استغرق زمناً أكثر بـ20 مرة للوصول إلى هذا الرقم في تجارب مثل أوبر، وسبوتيفي، وفيسوبك، ولذلك نعتقد أن الذكاء الاصطناعي التوليدي الأسرع نمواً اليوم وسيستمر في ذلك وسيدخل كل جوانب التطبيقات الصناعية بدءاً من إنترنت الأشياء وصولاً إلى كل جوانب الاقتصاد)).

وأكد أدلستين أن الحكومات الذكية مثل الإمارات أو في الولايات المتحدة تحاول معرفة كيف يمكن لبلادها تعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي على نموها الاقتصادي، والحصول على البنية التحتية المناسبة لإنجاحه، مع ضمان السيطرة بطريقة أو بأخرى على الجوانب الأكثر سلبية أو خطورة، ولم تتمكن أي دولة حتى الآن من التوصل إلى التوازن الصحيح على وجه التحديد أو كيفية تنظيم ذلك.

وأضاف ((نحن في Digital Bridge نعمل على توفير المواقع الأساسية من مراكز البيانات إلى البنية التحتية للألياف اللاسلكية ليتمكن الذكاء الاصطناعي من العمل وكذلك السيطرة عليه، ولا سيما أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيؤدي إلى زيادة هائلة في البيانات التي ستتدفق ما يتطلب زيادة القدرة عبر النظام البيئي الرقمي)).

وتابع ((اليوم تحاول الحكومات الذكية الترحيب بالاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتشجيعه من أجل تلبية هذا الطلب، ونحن المستثمرين نبحث عن طرق للقيام بذلك بكفاءة وسرعة وجمع الأموال من أجل القيام بهذه الاستثمارات، والتي نعتقد أنها ستكون مربحة للغاية)).

استثمار

وقال أدلستين نحن في Digital Bridge لدينا أكثر من 72 مليار دولار أصول تحت الإدارة، ومحفظتنا تضم نحو 50 شركة حول العالم، ومتخصصون في الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، ولدينا اليوم مكتب في أبوظبي، ونحن نتطلع إلى الفرص المتاحة في الإمارات وفي جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف نبحث عن الفرص في أبراج الاتصالات ومراكز الألياف والبيانات ونبحث عن شريك مستثمر في مجال البنية التحتية الرقمية فقط، ولذلك، نحن نتحدث عن احتمال توسع بعض شراكاتنا هنا مع بعض الشركات الكبرى في الإمارات.

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