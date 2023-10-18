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راشد بن حميد يطلع على الخدمات والمشاريع الرقمية في جيتكس 2023

10/18/2023 7:28:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، على أحدث التقنيات الرقمية والتطبيقات الذكية والمشاريع النوعية في معرض جيتكس جلوبال 2023، بدورته الـ43، والذي يستضيفه حالياً مركز دبي التجاري العالمي.

وأشاد بالمعرض الذي نجح في ترسيخ مكانته العالمية وأبرز الصورة الإيجابية لدولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، موضحاً أن جيتكس يعد منصة عالمية لاستعراض أحدث المنتجات والحلول التقنية، ومنارة تجمع كبرى الجهات وصُنّاع ومطوّري التكنولوجيا على مستوى العالم.

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