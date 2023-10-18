مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تكشف عن خدمات ذكية ضمن مشروع «طموح»

كشفت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عن مجموعة من الخدمات الذكيّة المندرجة ضمن مشروع ((طموح)) للتحوّل الرقمي خلال ((جيتكس غلوبال))، حيث يهدف ((طموح)) إلى إحداث نقلة نوعية في أداء المؤسسة، عبر مراجعة وإعادة تصميم كافة عملياتها الداخلية، وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة لتحسين تجربة المستخدمين، وإعادة تعريف التفاعل مع العملاء وتقديم خدمات مبتكرة لمتعامليها.

وقال آل علي: ((تمثل هذه المنصة باستخدام تقنية ميتافيرس، خطوة تحولية في خدمات الإسكان التي تقدّمها المؤسسة التي نجحت من خلالها في تحويل تجربة عرض الإسكان بشكل جذري، عبر توفير واجهة رقمية مبتكرة تعزز الكفاءة وتزيد من سعادة المستفيدين)).

وأضاف: ((تطبيق تقنية الميتافيرس يسهم في توفير الوقت والتكلفة بشكل ملموس، حيث إنها تقلل من تكاليف البنية التحتية الفعلية، وتخفض من التكاليف التشغيلية، وتمكّن من تحليل البيانات، وتقلّل من نفقات التنقل للموظفين والمواطنين والزوار على حد سواء)).

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