«قانونية دبي» تضيء على تطوير «توثيق»

تشارك دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في ((جيتكس غلوبال))، لاستعراض أحدث مشاريعها ومبادراتها التقنية، التي تواكب المستجدات الرقمية في خدمة متعامليها، وفي مقدمها تطوير نظام إدارة المعاملات ((توثيق))، الذي تقدم من خلاله نظاماً تقنياً شاملاً لإدارة وحفظ كافة الطلبات الواردة إلى الدائرة والتعامل معها، بالإضافة إلى إدارة المهام الداخلية لعمل وحداتها التنظيمية.

كما تستعرض الدائرة منصتها الافتراضية لاستقبال كافة استفسارات المستشارين القانونيين المقيدين بالدائرة، ضمن برنامج التطوير المهني القانوني المستمر، والتي تمكّنهم من التفاعل مع الدائرة في أيّ وقت، عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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