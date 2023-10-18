«قانونية دبي» تضيء على تطوير «توثيق»

(MENAFN
- Al-Bayan)
تشارك دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في ((جيتكس غلوبال))، لاستعراض أحدث مشاريعها ومبادراتها التقنية، التي تواكب المستجدات الرقمية في خدمة متعامليها، وفي مقدمها تطوير نظام إدارة المعاملات ((توثيق))، الذي تقدم من خلاله نظاماً تقنياً شاملاً لإدارة وحفظ كافة الطلبات الواردة إلى الدائرة والتعامل معها، بالإضافة إلى إدارة المهام الداخلية لعمل وحداتها التنظيمية.
كما تستعرض الدائرة منصتها الافتراضية لاستقبال كافة استفسارات المستشارين القانونيين المقيدين بالدائرة، ضمن برنامج التطوير المهني القانوني المستمر، والتي تمكّنهم من التفاعل مع الدائرة في أيّ وقت، عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.
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