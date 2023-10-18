Thursday, 19 October 2023 05:50 GMT

«قانونية دبي» تضيء على تطوير «توثيق»

10/18/2023 7:28:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تشارك دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في ((جيتكس غلوبال))، لاستعراض أحدث مشاريعها ومبادراتها التقنية، التي تواكب المستجدات الرقمية في خدمة متعامليها، وفي مقدمها تطوير نظام إدارة المعاملات ((توثيق))، الذي تقدم من خلاله نظاماً تقنياً شاملاً لإدارة وحفظ كافة الطلبات الواردة إلى الدائرة والتعامل معها، بالإضافة إلى إدارة المهام الداخلية لعمل وحداتها التنظيمية.

كما تستعرض الدائرة منصتها الافتراضية لاستقبال كافة استفسارات المستشارين القانونيين المقيدين بالدائرة، ضمن برنامج التطوير المهني القانوني المستمر، والتي تمكّنهم من التفاعل مع الدائرة في أيّ وقت، عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN18102023000110011019ID1107267060

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث