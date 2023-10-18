طرق دبي توقّع شراكة لتفعيل بطاقة نول الرقمية على أجهزة «سامسونغ»

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية مع شركة سامسونغ جلف للإلكترونيات لتفعيل بطاقة نول الرقمية على منصة أجهزة سامسونغ الذكية، وذلك على هامش مشاركة الطرفين في ((جيتكس غلوبال)).

وقّع الاتفاقية عن الهيئة محمد المظرّب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني، وعن الشركة فادي أبو شمط، رئيس مجموعة الهواتف المحمولة، فيما أكد المظرب على أهمية توقيع هذه الاتفاقية، لدورها الكبير في تحقيق رؤية الحكومة في جعل مدينة دبي المدينة الأذكى في العالم، مُعتبراً هذا الإجراء خطوة مهمة لرفع جودة خدمة الدفع الذكي باستخدام بطاقة نول، التي سيتمكن المستخدمون من تحميلها رقمياً في أجهزة سامسونغ الذكية من خلال تطبيق الدفع نول nol pay، واستخدامها في المواصلات العامة ومحلات التجزئة كوسيلة دفع رقمية آمنة، ما يسهم في تطوير تقنيات الدفع بما يتواءم مع التوجهات العالمية والمحلية)).

وقال فادي أبو شمط:((يوفر استخدام بطاقة نول الرقمية للمستخدمين عملية دفع سلسة وآمنة مع الالتزام بأقصى درجات الحماية، والأمان، والخصوصية لبياناتهم، وحساباتهم)).

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