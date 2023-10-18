«إسلامية دبي» تطلق منصة ذكية للإشراف على التبرعات

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي قطاع العمل الخيري إدارة المؤسسات الخيرية خلال مشاركتها في معرض جيتكس منصة ذكية للحوكمة والإشراف على جمع التبرعات في إمارة دبي.

وقال أحمد درويش القامة المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالدائرة: إن منصة حوكمة التبرعات الذكية تختصر الوقت والجهد وحوكمة عملية التبرعات في الإمارة حسب المرسوم رقم 9 لسنة 2015م الذي ينظم عملية جمع التبرعات في دبي.

وتشمل المنصة جمعيتي بيت الخير ودبي الخيرية وتغطي مبالغ التبرعات وعدد المعاملات التي تم جمعها والتبرع بها من قبل المتبرعين وأهل الخير في الحصالات الذكية المنتشرة في عدة مواقع بإمارة دبي، ويبلغ عددها 147 حصالة، كما تشتمل المنصة أيضا على التبرعات التي يتم جمعها عن طريق، أون لاين.

كما ستتضمن المنصة مشروع هتان لجمع الملابس وباقي الحصالات كمرحلة ثانية.

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