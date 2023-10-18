سعيد الطاير يستقبل قنصل كندا في «جيتكس»

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تريسي رينولدز، قنصل عام كندا، وذلك في منصة الهيئة في ((جيتكس غلوبال)) بحضور مسؤولين في الهيئة و((ديوا الرقمية)).
وأكد معالي الطاير خلال اللقاء حرص الهيئة على ترسيخ أطر التعاون وتبادل الخبرات مع الشركات الكندية، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والاستدامة والابتكار والتحول الذكي. وسلط معاليه الضوء على أهم مشاريع الهيئة التقنية التي تعتمد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات.
تفقد معالي الطاير عدداً من منصات الشركات التقنية العالمية المشاركة في ((جيتكس غلوبال)) والتقى مجموعة من المسؤولين في تلك الشركات، مؤكداً أن حجم المشاركة في المعرض الأبرز على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا يؤكد مكانة دبي كمركز عالمي رائد لاستشراف وصناعة المستقبل.
وزار معالي الطاير منصات كل من شركة مايكروسوفت،وشركة ((جونسون كونترولز)) وشركة ((ديل تكنولوجيز)) و شركة ((أوراكل)) و ((أمازون ويب سيرفيسز)) وشركة ((سوفت وير إيه. جي)) العالمية.
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