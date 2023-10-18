سعيد الطاير يستقبل قنصل كندا في «جيتكس»

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تريسي رينولدز، قنصل عام كندا، وذلك في منصة الهيئة في ((جيتكس غلوبال)) بحضور مسؤولين في الهيئة و((ديوا الرقمية)).

وأكد معالي الطاير خلال اللقاء حرص الهيئة على ترسيخ أطر التعاون وتبادل الخبرات مع الشركات الكندية، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والاستدامة والابتكار والتحول الذكي. وسلط معاليه الضوء على أهم مشاريع الهيئة التقنية التي تعتمد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات.

تفقد معالي الطاير عدداً من منصات الشركات التقنية العالمية المشاركة في ((جيتكس غلوبال)) والتقى مجموعة من المسؤولين في تلك الشركات، مؤكداً أن حجم المشاركة في المعرض الأبرز على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا يؤكد مكانة دبي كمركز عالمي رائد لاستشراف وصناعة المستقبل.

وزار معالي الطاير منصات كل من شركة مايكروسوفت،وشركة ((جونسون كونترولز)) وشركة ((ديل تكنولوجيز)) و شركة ((أوراكل)) و ((أمازون ويب سيرفيسز)) وشركة ((سوفت وير إيه. جي)) العالمية.

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