حمدان بن محمد: «جيتكس» ممر دبي التكنولوجي العالمي

أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عن الفخر بالإعلان من دبي عن انطلاق معرض ((جيتكس أوروبا 2025)) الذي سيقام في برلين في مايو 2025، مؤكداً أن ((جيتكس)) يعد ممر دبي التكنولوجي العالمي.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي ((إكس)): ((فخورون اليوم بالإعلان من دبي عن انطلاق معرض جيتكس أوروبا 2025 الذي سيقام في برلين في مايو 2025.. هذا الإعلان يرسخ مكانة جيتكس كأضخم معرض تكنولوجي في العالم ويعكس فكر دبي القائم على الشراكة والتعاون ومد الجسور من أجل مستقبل أفضل.. في العام الماضي شهدنا الإعلان عن جيتكس أفريقيا الذي استضافته مراكش المغربية بجهود فريق مركز دبي التجاري العالمي، واليوم تمد دبي جسوراً جديدة من أجل مستقبل رقمي وتكنولوجي أفضل.. هذا هو ممر دبي التكنولوجي العالمي)).

زخم

وكشف معرض ((جيتكس جلوبال 2023))، أمس، عن إطلاق نسخة معرض ((جيتكس أوروبا 2025))، وذلك خلال حفل توقيع ومؤتمر صحفي في معرض ((جيتكس جلوبال)) بنخسته الثالثة والأربعين، والذي تجاوز طاقته الاستيعابية هذا العام في مركز دبي التجاري العالمي؛ حيث يستقبل خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 6000 عارض وأكثر من 180 ألف مشارك من 180 دولة.

ويأتي الإعلان عن إطلاق نسخته القادمة في القارة الأوروبية ليقود بذلك زخم توسع مجتمع التكنولوجيا العالمي في الأسواق الدولية، كما يعتبر ((جيتكس)) العلامة التجارية الأوسع تأثيراً بين الفعاليات المختصة بالتكنولوجيا، وسيقوم الآن بإنشاء ممر دولي يربط مسؤولي التكنولوجيا العالميين بفرص التطوير البحثي والتجاري في الاقتصاد الرقمي الأكثر تقدماً على مستوى العالم.

وسيتولى تنظيم ((جيتكس أوروبا)) شركة ((كون العالمية)) المتخصصة بتنظيم الفعاليات الدولية والتابعة لمركز دبي التجاري العالمي، بالشراكة مع مركز المعارض في برلين، وسيقام خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو 2025.

حلقة وصل

ويعتبر ((جيتكس أوروبا)) ثاني المشاريع الخارجية لعلامة ((جيتكس)) بعد إطلاقها التاريخي لمعرض ((جيتكس أفريقيا)) بالمغرب في مايو 2023، والذي صنفته مؤسسات مستقلة بأنه أفضل إطلاق لحدث تكنولوجي على مستوى العالم.

ومن خلال البعثات الاستكشافية التي نظمها المعرض في الأسواق الصاعدة الأكثر ديناميكية في العالم، بات ((جيتكس جلوبال)) الآن حلقة الوصل الأبرز لربط مستقبل الاقتصادات في دبي وأفريقيا والآن أوروبا.

حضر حفل التوقيع الرسمي لإطلاق المعرض بين ((كون العالمية)) ومركز المعارض في برلين، معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ورئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وفرانزيسكا جيفي، نائب عمدة برلين وعضو مجلس الشيوخ للشؤون الاقتصادية والطاقة والشركات.

شريك طبيعي

وقال معالي عمر سلطان العلماء: تعتبر برلين شريكاً طبيعياً وتوأماً حقيقياً لدبي. ولا شك أن التوجه نحوها يثبت قدرتنا على نقل أفضل وألمع العقول من المنطقة إلى أوروبا، وإعادتهم في الوقت المناسب إلى دبي. إنه زخم مستمر بدأ مع انطلاق ((جيتكس أفريقيا))، ونأمل أن نجعل ((جيتكس أوروبا)) الحدث التكنولوجي الأنجح على مستوى القارة.

من جانبها، قالت فرانزيسكا جيفي، نائب عمدة برلين: تعد برلين الوجهة المثلى لاستضافة ((جيتكس)) في أوروبا، فنحن نتشارك الرؤية ذاتها في ربط مجتمع المبتكرين العالمي واستخدام التقنيات الجديدة أولاً بأول.

وأضافت: تقع برلين في قلب القارة الأوروبية، وهي موطن لواحدة من أكثر منظومات المشاريع الناشئة حيوية في العالم، وتعد وجهة رئيسية للمواهب والاستثمار. ويسعدنا أن نتعاون مع ((جيتكس)) في سعينا لدفع عجلة التحول وتعزيز قوة الابتكار في ألمانيا وأوروبا.

تأثير إيجابي

من جهتها، قالت تريكسي لوه ميرماند، الرئيس التنفيذي لشركة ((كون العالمية)) المنظمة لمعرض ((جيتكس أوروبا)): إن ((جيتكس)) يسعى إلى إحداث تأثير إيجابي واسع في القطاعات والاقتصادات المستهدفة، كما يتمحور في صميمه حول قوة التكنولوجيا والشعوب، وهو الجوهر البسيط نفسه الذي يرتكز عليه أيضاً ((جيتكس أوروبا))، وسنعمل جاهدين لنكون على مستوى ثقة مجتمع التكنولوجيا العالمي.

من جانبه، قال ماريو توبياس، الرئيس التنفيذي لمركز المعارض في برلين، إن ((جيتيكس أوروبا)) يُعد واحداً من أبرز الفعاليات الدولية في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة، مؤكداً التعاون مع ((كون العالمية)) لاستقطاب مجتمع التكنولوجيا الأوروبي بكامله بما فيه من مبرمجين ومطورين ومسؤولين تنفيذيين ومستثمرين ورواد أعمال.

منظومة

وسيقام معرض ((جيتكس أوروبا 2025)) في وقت حاسم تمضي فيه القارة قدماً كقوة عظمى في مجال التكنولوجيا العالمية، مما يؤسس لمنظومة مرنة تحتاج، وفقاً لأحدث التقديرات، إلى خلق 11 مليون وظيفة تقنية جديدة بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد لقطاع التكنولوجيا الأوروبي الذي تبلغ قيمته 3 تريليونات دولار.

ومع احتضانها 514 شركة يونيكورن، تحظى أوروبا بشركات منافسة عالمياً وقادة متمرسين في جميع قطاعات التكنولوجيا الجديدة، وتجتذب القارة الآن 20 % من رأس المال الاستثماري العالمي بالمقارنة مع 5 % قبل عشرين عاماً.

ومع وجود أكثر من 160 ألف شركة ناشئة و2.6 مليون موظف لديها باتوا أكثر اندفاعاً وخبرةً من أي وقت مضى، تمضي أوروبا بخطى ثابتة نحو قيادة العصر الذهبي لقطاع التكنولوجيا بالاستناد إلى قوة شبكات العلاقات، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وقدرة ((جيتكس أوروبا 2025)) على صنع الأعمال.

مكانة

وتواصل برلين ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا من خلال اتباع سياسات اقتصادية جعلتها نقطة جذب للشركات الابتكارية التي توحدها الرغبة في تغيير العالم عبر تصدّر التحولات التكنولوجية الكبرى مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والحوسبة الكمومية، حيث تتمركز فيها حالياً 5,600 شركة تكنولوجية ناشئة ومتسارعة النمو، ويذهب نصف التمويل الألماني للقطاع إلى شركات ناشئة في برلين.

وتعتبر برلين أيضاً المركز الأكثر شعبية للشركات الناشئة لامتلاكها منظومة رائدة من مسرعات الأعمال الديناميكية مثل ((برلين بارتنر))، وقد دعمت بالفعل إنشاء 25 شركة يونيكورن واحتضنت عدداً من شركات اليونيكورن التقنية الأخرى خلال مسيرة نموها مثل N26 وSumUp ومجموعة Auto1. ومع تسجيلها أكبر عدد من طلبات براءات الاختراع مقارنة بأية دولة أوروبية أخرى، رسخت ألمانيا مكانتها كمركز للابتكار، وتعد برلين بمثابة القلب النابض لهذه المنظومة.

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