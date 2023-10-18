أرباح «نتفلكس» تتجاوز التوقعات في الربع الثالث بأكثر من 247 مليون مشترك جديد

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت «نتفلكس» عن تحقيق نتائج قوية في الربع الثالث، بدعم من جهود الشركة في التوقف عن مشاركة كلمات المرور الخاصة بالحسابات، ما زاد ن عدد المشتركين في خدمات الشركة.
وبلغت ربحية السهم نحو 3.73 دولارات مقابل توقعات أشارت إلى تحقيق ربحية قدرها 3.49 دولارات لكل سهم.
أما الإيرادات فقد تماشت مع توقعات المحللين عند 8.54 مليارات دولار في الربع السنوي الثالث من هذا العام.
وبلغ إجمالي عدد مشتركي «نتفلكس» نحو 247.15 مليون مشترك في الربع الثالث، مقابل توقعات أشارت إلى عدد مشتركين بنحو 243.88 مليوناً.
وارتفعت أسهم الشركة نحو 10% بعد إغلاق جرس التداول، وزادت بأكثر من 17% منذ بداية عام 2023 حتى الآن.
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