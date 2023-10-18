أرباح «نتفلكس» تتجاوز التوقعات في الربع الثالث بأكثر من 247 مليون مشترك جديد

أعلنت «نتفلكس» عن تحقيق نتائج قوية في الربع الثالث، بدعم من جهود الشركة في التوقف ‏عن مشاركة كلمات المرور الخاصة بالحسابات، ما زاد ن عدد المشتركين في ‏خدمات الشركة.‏

وبلغت ربحية السهم نحو 3.73 دولارات مقابل توقعات أشارت إلى تحقيق ‏ربحية قدرها 3.49 دولارات لكل سهم.‏

أما الإيرادات فقد تماشت مع توقعات المحللين عند 8.54 مليارات ‏دولار في الربع السنوي الثالث من هذا العام.‏

وبلغ إجمالي عدد مشتركي «نتفلكس» نحو 247.15 مليون مشترك في الربع ‏الثالث، مقابل توقعات أشارت إلى عدد مشتركين بنحو ‏‏243.88 مليوناً.‏

وارتفعت أسهم الشركة نحو 10% بعد إغلاق جرس التداول، وزادت بأكثر من 17% ‏منذ بداية عام 2023 حتى الآن.‏

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