إسرائيل تسمح بدخول مساعدات إلى غزة من مصر

أكدت إسرائيل، اليوم، السماح بدخول مساعدات إلى قطاع غزة من مصر، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء، بناءً على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال مكتب بنيامين نتانياهو: «عطفاً على طلب الرئيس بايدن، لن تمنع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية من مصر».

وأشار إلى أنه سيتم توفير «الغذاء والماء والدواء» للسكان المدنيين فقط، وأنه لا ينبغي السماح بوصول الإمدادات إلى حماس التي تخوض معها الدولة العبرية حرباً منذ السابع من أكتوبر الجاري.

ولم يحدَّد جدول زمني لتسليم المساعدات، لكن منظمة الصحة العالمية رحبت بالإعلان.

وكتب المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، على منصة «إكس»: «حياة كثيرين تعتمد على ذلك».

ويحتاج سكان قطاع غزة إلى الماء والغذاء، وهم محرومون من الكهرباء والوقود أيضاً مع الحصار المطبق الذي فرضته إسرائيل، عقب تسلل مقاتلين من حركة حماس في السابع من أكتوبر إلى عدد من البلدات الإسرائيلية، حيث حدثت مواجهات بينهم وبين القوات الإسرائيلية.

وتسببت الحرب منذ ذلك الحين بمقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل و3478 شخصاً في قطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل أنها لن تسمح بمرور المساعدات عبر أراضيها إلى غزة حتى يتم إطلاق سراح الرهائن.

وقال مكتب نتانياهو إن «إسرائيل تطالب بأن يقوم الصليب الأحمر بزيارة المحتجزين، ويعمل على حشد دعم دولي واسع لهذا المطلب».





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